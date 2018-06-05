Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatında düzenleme

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez teşkilatındaki şube müdürlüklerinin bağlı bulundukları birimlerde değişikliğe gidildi.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bakanlık bünyesindeki Sanayi Genel Müdürlüğüne bağlı 16 şube müdürlüğü ile Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne bağlı 7 şube müdürlüğünden; 3 şube müdürlüğü Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne, 1'i Hukuk Müşavirliğine, 1'i Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, 4'ü Strateji Geliştirme Başkanlığına, 4'ü Personel Dairesi Başkanlığına, 5'i Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve 5'i de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlandı.