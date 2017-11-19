Bilirkişilik kursiyerlerine sertifikaları verildi

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından verilen bilirkişilik temel eğitimi programını başarıyla bitirenlere sertifikaları törenle verildi.

TESK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre 24 saatlik eğitimi tamamlayan 24 kişi sertifikalarını Genel Başkan Bendevi Palandöken'in elinden aldı.

Palandöken, bilirkişiliğin kamu görevi olduğunu ve başkasına devredilemeyeceğini belirterek, "Verilen görevi şahsen yaparak sorumluluğunuzu yerine getirmelisiniz. Çünkü bilirkişilik para kazanma kapısı değildir. Uyuşmazlıkları çözmede adaletin sizin uzman olduğunuz meslekte bilgi ve tecrübenize başvurması demektir." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve sanatkarların temel eğitimlerin ardından bilirkişilik yapabilecelerine dikkati çeken Palandöken, "Kurslarımız halen devam etmektedir. Bilirkişilik, özünde meselenin çözümüne katkıda bulunulmasıdır. Bilirkişiliği ben ahilik kültürüne benzetiyorum. Bugünkü bilirkişilik ahilik kültürünün zamanımıza uyarlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.