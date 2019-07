“Bilişim 500“ ödüllerinin sahipleri belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişimde öncü olmadan dünyaya yön vermek mümkün değil, dünyaya yön veren ülke olmak istiyorsak, bilime, teknolojiye, Ar-Ge'ye, yeni fikirlere ihtiyacımız var." dedi.



BThaber tarafından, KoçSistem sponsorluğunda bu yıl 20'incisi düzenlenen "Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması" ödül töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul ve İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Bölge Başkan Yardımcısı Baher Esmat'ın katılımıyla gerçekleşti.



Törenin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sektör temsilcilerine Türkiye'ye yapılan yatırım miktarlarının artırılması çağrısında bulundu.



Ar-Ge olmadan yeniliğin, yenilik olmadan öncülüğün olmayacağını belirten Sayan, şunları kaydetti:



"Bilişimde öncü olmadan dünyaya yön vermek mümkün değil, dünyaya yön veren ülke olmak istiyorsak, bilime, teknolojiye, Ar-Ge'ye, yeni fikirlere ihtiyacımız var. Günümüzde bilgi teknolojileri altın çağını yaşıyor. Bu altın çağdan elde edeceğimiz kazanımlar önemli. Nihai amacımız, yenilikçilik, Ar-Ge, girişimcilik gibi olguları daha öne çıkarmak. Bunu da ancak bu teknolojileri yakından takip ederek ve etkin kullanarak yapabiliriz. Günümüzde dünyada şu ana kadar olduğundan çok daha farklı, hızlı ve radikal teknolojik gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin etkilerini sadece bizim sektörümüzde değil, bütün alanlarda göreceğiz ve geride kalanlar için makas her zamankinden daha fazla açılacak."



Sayan, yeni şeyler yapılması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin de bu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.



"Vatandaşlarımızın verisi, diğer ülkelerdeki kullanıcıların verisinden daha değersiz değil"



Dünyanın, tüketicinin güçlendirilmesi kavramı üzerinde daha fazla durduğuna işaret eden Sayan, "İnsan varsa, yenilik ve inovasyon var. Kamu olarak hedef odaklı, takdimi belli, somut kullanıma geçebilecek sosyal ve ekonomik karşılığı olan, teknolojik ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarını destekliyoruz. Önceliğimiz yerli milli ürünlerin üretimine ağırlık vermek. Değişen, dönüşen dünyada teker sürekli dönüyor, biz de duramayız, duraklayamayız." değerlendirmesinde bulundu.



Küresel uygulamaların barındırdığı gizlilik ve güvenlik risklerini anımsatan Sayan, şunları söyledi:



"En son geçtiğimiz gün OTT uygulamalarında 7-8 saati geçen dünya genelinde yaşanan hizmet kesintileri, ülkemizdeki kullanıcıları da belli oranda etkiledi. Söz konusu firmaların bu tür kesintilerin sebepleri ile ilgili yeterli nitelikte şeffaf açıklamalar yapmadığını da hep beraber gözlemliyoruz.

Bu kesintiler, vatandaşlarımızın küresel firmalara ait uygulamalara bağımlı hale gelmemesi gerektiğinin somut örneği. Vatandaşlarımızın verisi, diğer ülkelerdeki kullanıcıların verisinden daha değersiz değil."



Sayan bu anlamda, yerli milli teknolojilerin önemine dikkati çekerek, bu uygulamaların yerli versiyonlarının kullanımının artması gerektiğini söyledi.



"Kamu, sektördeki toplam 41 bin 142 firmaya ya da projeye 12,8 milyar liralık destek sağlamış"



Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, konuşmasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki yeri hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Yurdakul, kamu tarafının sektör içindeki çalışmalarına ilişkin, "2013-2018 yılları arasında kamu, sektördeki toplam 41 bin 142 firmaya ya da projeye 11,3 milyarı vergi destekleri 1,5 milyarı da nakdi olmak üzere toplam 12,8 milyar liralık destek sağlamış. Toplam ihracat destek oranımız yüzde 53. 100 birim ihracat için devlet 53 birimlik nakdi ve gayri nakdi destek vermiş." bilgisini verdi.



"Sektör temsilcileri olarak Türkiye ekonomisinin önemli bir ayağını oluşturuyoruz"



KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca da konuşmasında Türkiye'nin global bir markası olarak, Avrupa ve Asya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde KoçSistem mühendislerinin geliştirdiği ürün ve çözümlerle Türkiye ekonomisine ve ihracatına katma değer sağladıklarının altını çizdi.



Akarca, "Özellikle son 20 yılda büyük gelişim yaşayan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün temsilcileri olarak bizler bugün Türkiye ekonomisinin önemli bir ayağını oluşturuyoruz. Bizim gibi teknoloji şirketlerinin üzerine düşen görev ise Türkiye'nin tüm dünyada gerçekleşen dijital dönüşüm yolculuğunda örnek gösterilen ülkeler arasında yerini almasını sağlamaktır. Tüm bunlar ışığında, dijital dönüşümünü başarıyla sağlamış bir Türkiye ekonomisinin, küresel ölçekte güçlü ve etkili bir Endüstri 4.0 oyuncusu olarak sahadaki yerini alacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.



Ödüller



Bu sene "20 Yıldır Vizyonda" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, "Bilişim 500 Araştırması"nın sonuçları açıklanırken, törende faaliyet gösterdikleri kategorilere göre firmalara ödülleri verildi.



Aralarında dağıtıcı, hizmet sağlayıcı, sistem entegratörü ve iş ortağı, Türkiye merkezli üretici, uluslararası üreticinin Türkiye temsilcisi gibi kategorilerin bulunduğu toplam 87 ödül sahipleri ile buluşurken, bu yıl Plus bölümüne yeni eklenen kategoriler arasında yapay zeka kategorisi dışında finans, turizm ve sağlık gibi sektörel yazılım ödülleri de yer aldı.



Törende bilişim sektörüne 35 yıl ve üzerinde emek veren Tuğrul Tekbulut, Hayguyi Antikacıoğlu, Faruk Eczacıbaşı, Osman Helvacı, Melek Bar Elmas, Rahmi Aktepe ve Bekir Erdoğan'a "35 Yıl Emek" ödülleri takdim edildi.



BThaber Gazetesi'nin hazırladığı 3 özel ödül, "En İnovatif BT Platform" ödülü Clonera'nın, "Asırlık Teknoloji Şirketi" ödülü NCR'nin, "Yükselen BT Yıldızı" ödülü Secure Future şirketinin oldu.



Özel ödüllerle beraber toplam 98 ödülün sahiplerini bulduğu törende, 9 Dağıtıcı, 19 Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, 10 Hizmet Sağlayıcı, 8 Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi, 14 Türkiye Merkezli Üretici, 15 PLUS, 4 Ana Kategori ve 9 adet de Türkiye Ekonomisine Katkı Özel ödülleri verildi.



Ana kategorilerde, Hizmet Sağlayıcı ödülü Turkcell Global Bilgi'nin, Sistem Entegratörü ve İş Ortağı ödülü Koçsistem'in, Telekom Şirketi ödülü Turkcell'in, Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi ödülü de HP Türkiye'nin oldu.



"Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri" kategori başlığı altında "Ar-Ge Yatırımı" kategorisinde Logo Yazılım, "Yapay Zeka" kategorisinde Emfa Yazılım, "Türkiye Merkezli Üretici IoT ve M2M" kategorisinde Arvento ödüle layık görüldü.



"Donanım İhracatı" kategorisinde Corning Optik İletişim, "Hizmet İhracatı" kategorisinde NETAŞ, "Yazılım İhracatı" kategorisinde de Ekin Teknoloji ödül aldı.



"Türkiye Merkezli Üretici Donanım" kategorisinde Karel Elektronik, "Türkiye Merkezli Üretici Hizmet" kategorisinde STM Savunma Teknolojileri ve "Türkiye Merkezli Üretici Yazılım" kategorisinde de Intertech ödül alan diğer firmalar oldular.