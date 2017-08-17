Bilişim Medyası Derneği'nden Bahçeşehir Koleji'ne ödül

İSTANBUL (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Önümüzdeki günlerde Fatih Projesi ile içerik üretiminde çok daha farklı bir noktaya geleceğimizin müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Bahçeşehir Koleji, Bilişim Medyası Derneği tarafından "En İyi Tabletli Eğitim&Kodlama ve Robotik" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni, BTK Başkanı Sayan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bilişim Medyası Derneği Başkanı Musa Savaş, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Mehmet Arslantunalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan BTK Başkanı Sayan, bilişim sektörünün oldukça hızlı geliştiğine işaret ederek, kodlama, robotik gibi eğitimlerin neredeyse anaokulunda başladığı bir süreçten geçildiğini söyledi.

Bu konularda geciken ülkelerin başarılı olamayacağını dile getiren Sayan, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ve bu işlerde başarılı olan ülkelere baktığımız zaman bu eğitimler küçük yaşlarda başlamadığı sürece, üniversitede istediğiniz bölümü okuyun başarılı olamayacağı görülüyor. Genç yaşlarda bu işlere başlayan arkadaşların çok daha başarılı olduğunu gözlemledik. BTK olarak, üniversitelerimizle, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, sanayi ile iş birliği yaparak kodlamanın ve bu eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu dile getiriyoruz.

Ülke olarak orta gelir tuzağına düşme durumundan kurtulabilmemiz ancak bilişim ve bu ekosistemin ülkemizde oluşturulması ile mümkün. Siber güvenlik, iletişim gibi bilişimle ilgili tüm konularda önümüze çıkan en büyük sorun kalifiye eleman bulunmaması. Bu da ancak gençlerimiz sayesinde aşılacak."

Kalifiye eleman sorununun çözümü için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Sayan, BTK bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sayan, kodlama ve robotik konularının yanı sıra içeriğin yerli ve milli olmasının önemine de dikkati çekerek, "Önümüzdeki günlerde Fatih Projesi ile içerik üretiminde çok daha farklı bir noktaya geleceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Fatih Projesi önümüzdeki günlerde çok daha yeni bir evreye girmiş olacak. Bunun hazırlıkları yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Telefon kullanım alışkanlıkları ile tüketicilerin karakteristik özellikleri, kullanım alışkanlıkları gibi bilgilere ulaşılabildiğinin altını çizen Sayan, teknolojiyi kullanırken güvenlik konusuna da dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sayan kullanım alışkanlıkları içinde sosyal medya dilinin düzgün kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkçemizin daha düzgün kullanılması gerek. Teknolojiyi kazanırken dilimizden, kendimizden de bir şeyler kaybetmemeliyiz." dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapılan çalışmaların önemine dikkati çeken Sayan, tüm kurumların bu çalışmaları örnek alması gerektiğini söyledi.









- "Geleceğin bilim ve teknoloji üreten ülkeleri arasına girmek için eğitime büyük önem vermeliyiz"









Bilişim Medyası Derneği Başkanı Musa Savaş, ileri teknolojiye yönelik yeni bir dünya düzeni kurulduğunu belirterek, "Bu anlamda teknolojiyi tüketen değil, artık üreten konumunda olmamız gerekiyor. Eğitim metotlarının kapsamını geliştirmek, dünya standartlarına ulaşan, sistematikler içeren bir programla yola devam etmek önemli." dedi.

Türkiye'nin geleceği için çocukların özellikle dil ve sayısal bilimler konularında eğitimlerine ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Savaş, dijital çağın gerekliliklerine ve dünya standartlarına uygun, ilgi çekici bilişim eğitim programları hazırladıkları için Bahçeşehir Koleji'nin çalışmalarını ilgiyle izlediklerini söyledi.



Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın da öğrencilerin yaptığı çalışmalar ve ortaya çıkardığı sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Hiçbir başarı tesadüf değildir." diyen Yalçın, bu çalışmaların arkasında ciddi bir felsefe ve çalışma bulunduğunu aktardı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise 5 yaşından itibaren tüm kampüslerde uyguladıkları Kodlama ve Robotik dersleriyle çocukların bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını ve ayrıca yaratıcı fikirler oluşturup bu fikirleri teknoloji vasıtasıyla hayata geçirmelerini sağladıklarını söyledi.

Çocukları erken yaşlardan itibaren geleceğin dili kodlamayla tanıştıran bu derslerin, teknolojik aletlerin çalışma prensibi, tablet uygulamaları, algoritma geliştirme, programlama, dijital hikayeleme, animasyon tasarımı ve dijital oyun tasarımı modüllerini içerdiğini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Tabletli eğitimle birlikte uyguladığımız kodlama ve robotik dersleri ile öğrencilerimize bilişimsel düşünme becerileri kazandırıyor, karşılaştıkları problemlere farklı çözümler üretmelerine katkı sağlıyoruz. Geleceğin bilim ve teknoloji üreten ülkeleri arasına girmek için eğitime büyük önem vermeliyiz. Bahçeşehir Kolejinde uyguladığımız eğitim modellerinin sonuçlarını öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası alanda kazandıkları başarılarla görüyoruz.

2006 yılında İstanbul Bahçeşehir'de ilkini açtığımız ve sayılarını artırarak ülkemizin dört bir yanındaki öğrencileri nitelikli fen eğitimiyle buluşturduğumuz Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencilerimiz bu başarıların en büyük kanıtı."

Törene, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646'da katıldı. Toplantıda verilen bilgiye göre INTEGRA 3646, Dünya Robotik Şampiyonası'nda son olarak 2017 yılında 4 bin takım arasından "Dünya Finalisti" olmaya hak kazandı.

Konuşmaların ardından BTK Başkanı, Sayan Bilişim Medyası Derneği adına, "En İyi Tabletli Eğitim&Kodlama ve Robotik" Ödülü'nü Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ'a takdim etti.