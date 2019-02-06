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Bilişim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi çabası

- BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu: -"Bilişim personelinin özlük haklarının uluslararası piyasa şartlarıyla rekabet edebilecek seviyelere getirilmesine yönelik adımların hızlandırılması gerekiyor" - TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe: - "Bilişim uzmanları için 3600 ek göstergeyi herkes istiyor diye talep etmiyoruz, bilişimciler bunu hak ediyor"

Bilişim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi çabası
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ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bilişim personelinin özlük haklarının uluslararası piyasa şartlarıyla rekabet edebilecek seviyelere getirilmesine yönelik adımların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Karagözoğlu, Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) ev sahipliğinde BTK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Bilişim Personelinin Özlük Haklarının İyileştirilmesi Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, sektörün gelişmesi için bu alanda çalışan personelin durumunun önemli olduğunu dile getirdi.

Yetkin bilişim uzmanlarının sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını vurgulayan Karagözoğlu, "Bilişim personelinin özlük haklarının uluslararası piyasa şartlarıyla rekabet edebilecek seviyelere getirilmesine yönelik adımların hızlandırılması gerekiyor." dedi.

Karagözoğlu, ücret ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesinin yanında personelin kendini geliştirmesi için eğitim ve sertifika programlarının teşvik edilmesinin önemine de işaret etti.

- "Bilişim uzmanlığı bir kariyer olarak kabul edilmeli"

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ise hem mesleki hem de toplumsal bir örgüt olduklarını belirterek, derneğin kadınlara, gençlere, engellilere ve KOBİ'lere yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Dijital ekosistemin oluşturulması konusunda planlı bir şekilde hareket etmeye çalıştıklarını belirten Aktepe, "Bilişim teknolojilerini çok iyi kullananlar kendilerini bilişimci zannedebiliyor ama bilişim mesleğinin bir uzmanlık olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla bizim talebimiz, bilişim uzmanlığının bir kariyer olarak kabul edilmesi. Bilişim uzmanları için 3600 ek göstergeyi herkes istiyor diye talep etmiyoruz, bilişimciler bunu hak ediyor. Bu talebimizi bir rapor hazırlayarak ilgili yerlere ileteceğiz." ifadelerini kullandı.


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Bilgi Teknolojileri Ve İletişim KurumuÖmer Abdullah KaragözoğluTürkiye Bilişim Derneği
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