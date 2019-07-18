"Bilişim teknolojilerinde beyin göçünü durdurmamız gerek"

İSTANBUL (AA) - TÜBİDER Bi̇li̇şi̇m Sektörü Derneği̇ Başkanı Rüştü Arseven, "Bilgi ve İletişim Sektörü toplam istihdamı 140-150 bin civarında ve çalışanların yüzde 60'ı üniversite mezunu. Bu alanda çalışanların iki yıl için ücret artışı toplam yüzde 15 seviyesinde kalmış. Sektörde ciddi bir beyin göçümüz var, bu kaynakları Türkiye'de tutmaya ihtiyacımız var, bu göçü durdurmamız gerek." dedi.

TÜBİDER Bi̇li̇şi̇m Sektörü Derneği̇, "Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler" araştırma sonuçlarını duyurdu.

Çalışma sonuçlarına ilişkin bilgi veren TÜBİDER Bi̇li̇şi̇m Sektörü Derneği̇ Başkanı Rüştü Arseven, Türkiye'de teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha fazla konuşulmaya başladığını, özellikle genç nüfusa sahip toplumda, gençlerde bilgi teknolojilerine karşı yoğun bir talep bulunduğunu dile getirdi.

Gençlerin bu alanda çalışmak istediğini ve bilişim alanındaki kariyerlerin cazibesini artırdığına işaret eden Arseven, bu çerçevede Türkiye'deki sektör rakamlarına ilişkin de bilgi verdi.

Bilgi ve İletişim Sektörü toplam istihdamının 140-150 bin civarında olduğunu bildiren Arseven, "Çalışanların yüzde 60'ı üniversite mezunu. Bu alanda çalışanların iki yıl için ücret artışı toplam yüzde 15 seviyesinde kalmış. Sektörde ciddi bir beyin göçümüz var, bu kaynakları Türkiye'de tutmaya ihtiyacımız var, bu göçü durdurmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Arseven, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri pazar büyüklüğünün 2018 yılında 27,4 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Almanya ile Türkiye arasında kıyaslama yaptığımızda, bilgi ve iletişim teknolojileri olarak ikiye ayırarak kişi başı harcamalara bakarsak, 2018 yılında Türkiye'de bilgi teknolojilerine kişi başı 111 dolar, iletişim teknolojilerine 223 dolar harcamışız. Toplamda kişi başı harcadığımız tutar 334 dolar.

Almanya'da ise bilgi teknolojilerinde bin 177 dolar, iletişim teknolojilerinde bin 16 dolar olmak üzere, kişi başı harcama 2 bin 193 dolar. Nüfus olarak çok yakın olan Almanya ile bu karşılaştırmayı yaptığımızda, aradaki ekonomik değerler göz önünde bulundurulduğunda aradaki dört beş kat fark normaldir fakat bilgi teknolojileri harcamalarımızda onda bir oran önemsenecek ve dikkat çekilebilecek bir rakam."





- "İmalat sanayinde KOBİ'lerde ileri teknoloji kullanma oran ortalaması binde 3"





KOBİ'lerin teknoloji kullanımına da değinen Arseven, "Elimizde sektör olarak sağlıklı veriler olmasa da, Bakanlıktan paylaşılan veriye göre, Türkiye'de KOBİ'lerin ihracatında yüksek teknoloji ihracatının payı yüzde 1,83'lerden yüzde 3'lere gelmiş. Bu rakamın karşılığı ise Almanya'da yüzde 15,8. Burada da yapılacak çok işimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Arseven, imalat sanayinde KOBİ'lerde ileri teknoloji kullanma oran ortalamasının binde 3 olduğuna dikkati çekerek, 250 artı çalışanı olan büyük teknoloji firmalarında ise bu oranın yüzde 2,6 olduğunu aktardı.

KOBİ'lerin Türkiye ekonomisi için önemine değinen Arseven, "Bilişim sektöründe istihdam ve eğitim, kamu-üniversite-STK ve özel sektör iş birliği ile acilen ele alınmalı." diye konuştu.





- Rapordan





TÜBİDER Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Saral, toplantıda sonuçlara ilişkin bilgi verdi.

Sonuçlarına göre, Bilgi ve İletişim Sektörü toplam istihdamı her yıl yaklaşık yüzde 3-4 büyüyor, Bilgi Teknolojileri kategorisinin toplam sektör içindeki payının yüzde 66 ile yaklaşık 95-100 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.

Bilişim sektöründe iş veren beklentilerine bakıldığında, iş veren sektör çalışanından yüzde 77 ile mesleki ve teknik beceri, yüzde 65 ile yabancı dil istiyor.

TÜBİDER tarafından tavsiye edilen, alanında önde gelen üniversitelerden mezun olanların her yıl en az yüzde 50'si yurt dışında çalışmaya başlıyor.















