Bilkent CYBERPARK girişimcilerinden 450 milyon dolarlık ihracat

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, kuruldukları 2002 yılından günümüze 144 ülkeye, yaklaşık 450 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İnaltekin, AA muhabirine, Bilkent CYBERPARK'ın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bilkent CYBERPARK'ın, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding tarafından 2002 yılında kurulduğunu hatırlatan İnaltekin, aynı zamanda ülkenin ilk özel üniversite teknokenti olduklarını söyledi. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren CYBERPARK'ın, 115 bin metrekarelik kapalı alanı bulunduğunu belirten İnaltekin, bölgede gerçekleştirilen iş hacmiyle de burasının Türkiye'nin en büyük teknoparklarından biri olarak faaliyet gösterdiğini vurguladı.

İnaltekin, CYBERPARK'ın, yüzde 70'i yazılım ve bilişim alanında çalışan, farklı sektörlerde 250 ileri teknoloji firması, 5 araştırma merkezi ve 4 bin Ar-Ge personeliyle teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Bu misyonun bir parçası olarak şirketlere ve kuluçkalara sürekli büyüme fırsatları sunup, sadece hedef ülkelerde varlığımızı sürdürmek için değil, aynı zamanda şirketlerimiz için potansiyel iş fırsatları belirlemek amacıyla ortaklıklar oluşturuyoruz." dedi.

- "Girişimcilere ABD'de hızlandırma kampı fırsatı"

İnaltekin, yazılım alanında faaliyet gösteren firmaların ihracat kapasitelerini artırmak ve ticari gelişimlerini desteklemek hedefiyle ABD iş ortaklığında "CYBERPARK Hızlandırıcı Programı"nı (CAP) yürüttüklerini anlattı. Uluslararası yatırımcı buluşma programı olarak tasarlanan CAP kapsamında, yazılım alanında faaliyet gösteren firmalar arasından eleme yaptıklarını dile getiren İnaltekin, seçilen firmaların Türkiye'de 2 aylık eğitimin ardından, 1 ay ABD'de projelerini müşteri ve yatırımcılara sunma ayrıcalığına sahip olduklarına dikkati çekti.

İnaltekin, "Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP)" ile girişimcilik sektöründen teknoloji transfer ofisleri, mentörler, kamu kurum ve kuruluşlardan oluşan uzman ekiplerin bir arada çalışarak en uygun ticarileşme stratejilerini belirlediğini ve böylece uluslararası pazarlarda rekabetin amaçlandığını bildirdi.

Genç girişimcilerin, yaşadığı sıkıntıları gidermek için çaba sarf ettiklerinin altını çizen İnaltekin, bu kapsamda Bireysel Genç Girişimci Mentör Destekli Araştırma Kapasitesi Artırma Projesini (BİGG M.A.R.K.A.) hazırladıklarını ve girişimci adaylarına hazırlık desteği sunduklarını anlattı.

- "Kuluçka Merkezi ile 60 firmaya destek"

İnaltekin, Kuluçka Merkezi ile başarılı start-upları teşvik etmeyi ve onlara büyüme, yönetim, pazarlama ve ihracat gibi gerekli iş geliştirme imkanları sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Kuluçka Merkezinin her yıl yaklaşık 60 firmaya destek sağladığını belirten İnaltekin, girişimcileri düzenli aralıklarla ofislerinde ziyaret ederek, iş planları, mevcut durum, güncel gelişmeler, yeni oluşan ihtiyaçlar ve fırsatlar hakkında bilgi paylaşımlarında bulunduklarını ve onlara uygun eğitim - öğretim programları konusunda yardımcı olduklarını dile getirdi.



Bilkent Üniversitesi ile her yıl "Ankara Start-up Zirvesi" düzenlediklerini anımsatan İnaltekin, etkinlikte lider iş meleklerinin, girişimcilerin sunumlarını izlediğini ve böylece alternatif yatırım olanaklarının desteklendiğini ifade etti.

Faruk İnaltekin, CYBERPARK'ın kuruluşundan bugüne kadar ulusal ve uluslararası pek çok program ve proje yürüttüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilkent CYBERPARK, kurulduğu 2002 yılından bu yana 144 ülkeye, yaklaşık 450 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son 16 yılda ABD'den Japonya'ya, Güney Kore'den Hindistan'a, Çin'den Almanya'ya uzanan ihracat ağımızın daha da gelişmesini ve Bilkent CYBERPARK ürünlerinin dünyanın tüm ülkelerine ulaşmasını hedefliyoruz."







