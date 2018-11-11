Binali Yıldırım İstanbul turu attı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından karşılanan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan Nevmekan Sahil hakkında bilgi aldı. Yıldırım, ziyareti sırasında Millet Kıraathenelerinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen Nevmekan Sahil’deki gençlerle sohbet etti.



Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan ve tüm İstanbulluların hizmetine sunulan Nevmekan Sahil bugün çok özel bir konuğu ağırladı. Bir dönem Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanlığı görevini üstlenen ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yürütmekte olan Binali Yıldırım, Üsküdar Şemsipaşa’daki Nevmekan Sahil’e ziyarette bulundu.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek tarafından karşılanan Binali Yıldırım, öncelikle yeni yaptırılan ve millet kıraathanelerinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen Nevmekan Sahil’i gezerek bina ve içindekilere ilişkin bilgi aldı.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye’de kütüphane anlayışına yepyeni bir bakış açısı getiren Nevmekan Sahil’de yer alan on binlerce kitaptan bazılarına bakarak içeriklerini gözden geçirdi.



Yıldırım ziyareti sırasında Nevmekan Sahil’de bulunan vatandaşlar ve gençler sık sık sohbet etme imkanı buldu. Özellikle gençlere geniş vakit ayıran Binali Yıldırım, onlarla Nevmekan Sahil ve günlük konular üzerine sohbet etti. Ayrıca, Nevmekan Sahil’deki ailelerle de konuşan Yıldırım, bir bebeği kucağına alarak sevdi.

