“Bine yakın alım heyeti fuar için İstanbul'a geliyor“

İSTANBUL (AA) - Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, yarın başlayacak İMOB İstanbul Mobilya Fuarı'nda yaklaşık bir milyar dolarlık ihracat anlaşmasının imzalanmasını beklediklerini kaydederek, "Fuara bine yakın yabancı alım heyeti katılacak." ifadesini kullandı.

Gürcan, yaptığı yazılı açıklamada, 14. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın 23-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Dünyanın en büyük ikinci mobilya fuarının kapılarının 14. kez CNR Expo'da açılacağını aktaran Gürcan, fuarda, 500 katılımcının yer alacağını aktardı.

Gürcan, fuarda, 160 bini aşkın ziyaretçinin ve İran, Irak, Suudi Arabistan, Rusya, Almanya, Kosova, Mısır, Ukrayna, Nijerya gibi 115 ülkeden 50 bin yabancının ağırlanacağını belirterek, son 15 yılda atağa geçen mobilya sektörünün fuarla birlikte gücünü bir kez daha ortaya koyacağını vurguladı.

Geçen yıl bir milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firmanın 580'den 700'e çıktığı bilgisini veren Gürcan, İMOB'un sektör için büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Gürcan, 12. İMOB'da İran'dan, 13. İMOB'da Çin'den önemli sayıda iş insanlarını ağırladıklarını anımsatarak, ticaret hacmini fuar sayesinde yüzde 30 artırdıklarını kaydetti.



- "Mobilyacılar rotayı Afrika'ya kırdı"



Nuri Gürcan, fuarın özellikle ihracat anlaşmaları için çok önemli olduğunu belirterek, "Yarın başlayacak İstanbul Mobilya Fuarı'nda yaklaşık bir milyar dolarlık ihracat anlaşmasının imzalanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara, bine yakın yabancı alım heyetinin katılacağını aktaran Gürcan, bu alım heyetlerinin dünyanın dört bir köşesinden İstanbul'a gelmeye başladığını bildirdi.

Gürcan, son 10 yılda Türkiye'nin Afrika kıtasıyla iş hacminin 4 kat artarak 20 milyar dolara ulaştığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Afrika, mobilya sektörü açısından 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için yeni bir pazar oluşturuyor. Türk müteahhitleri bugüne kadar yaklaşık 56 milyar dolarlık projeye imza atarken, bu bir yandan bizim mobilya sektörü olarak bu ülkelere giriş yapmamızı bir yandan da mobilyada 'Made in Turkey' algısını oluşturmamız nedeniyle ihracatımızı her yıl biraz daha arttırmamızı sağlıyor.

Geçen yıl Fas, Tunus, Sudan, Nijerya, Mısır, Libya, Kongo Cumhuriyeti ve Mozambik'e yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Hükümetimiz son birkaç yıldır Afrika pazarına ağırlık verilmesi konusunda tüm sektörleri teşvik edici çalışmalarda bulunuyor. Biz de mobilya sektörü olarak son birkaç yıldır Afrika ülkelerine ağırlık vermiş durumdayız. Rotayı, Afrika'ya kırdık. Özellikle Fas ve Tunus'ta 15 milyar dolarlık bir inşaat malzeme potansiyeli bulunurken, biz mobilyacılar için de ihracatımızı artırmak üzere önemli iki ülke olarak karşımızda duruyor."