Biotrend güçleniyor

Biotrend Enerji’nin Yeni CFO’su Hakan Hamurcu Oldu.... Biotrend Enerji’de üst düzey bir atama gerçekleşti; Hakan Hamurcu CFO görevine getirildi. Biotrend Enerji’nin yeni CFO’su olarak Hakan Hamurcu atandı. Hamurcu, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. 1999 yılında müfettiş yardımcısı olarak başladığı kariyerinde; finans, muhasebe ve risk alanlarında uzmanlaştı.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı: “Biotrend Enerji olarak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. İş uzmanlığı ve liyakat esaslı istihdamlarımıza devam edeceğiz.”

Biotrend Enerji’de gerçekleşen yeni CFO pozisyon atamasıyla ilgili konuşan Osman Nuri Vardı: “Biotrend Enerji bünyesinde gerçekleştirdiğimiz yüksek katma değerli projelere paralel olarak bünyemizde yeni istihdamlar olmaya devam ediyor. Hakan Hamurcu’nun bu pozisyonda başarılı olacağına güveniyor, kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum.” şeklinde konuştu.