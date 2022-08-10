Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Doğaya kanat açtı
Doğaya kanat açtı
Eylül’de Türkiye’de!
Eylül’de Türkiye’de!
Tatil.com'u satın aldı
Tatil.com'u satın aldı
Toyota'dan üretime bakım molası
Üretime bakım molası
Koç Holding'den dikkat çeken yatırım
Dikkat çeken yatırım

Biotrend güçleniyor

Biotrend Enerji’de üst düzey bir atama gerçekleşti; Hakan Hamurcu CFO görevine getirildi. Biotrend Enerji’nin yeni CFO’su olarak Hakan Hamurcu atandı

Biotrend güçleniyor

Biotrend Enerji’nin Yeni CFO’su Hakan Hamurcu Oldu.... Biotrend Enerji’de üst düzey bir atama gerçekleşti; Hakan Hamurcu CFO görevine getirildi. Biotrend Enerji’nin yeni CFO’su olarak Hakan Hamurcu atandı. Hamurcu, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. 1999 yılında müfettiş yardımcısı olarak başladığı kariyerinde; finans, muhasebe ve risk alanlarında uzmanlaştı.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı: “Biotrend Enerji olarak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. İş uzmanlığı ve liyakat esaslı istihdamlarımıza devam edeceğiz.”

Biotrend Enerji’de gerçekleşen yeni CFO pozisyon atamasıyla ilgili konuşan Osman Nuri Vardı: “Biotrend Enerji bünyesinde gerçekleştirdiğimiz yüksek katma değerli projelere paralel olarak bünyemizde yeni istihdamlar olmaya devam ediyor. Hakan Hamurcu’nun bu pozisyonda başarılı olacağına güveniyor, kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum.” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Biotrend EnerjininCFOsu Hakan HamurcuHakan HamurcuBiotrend Enerji CEO’su Osman Nuri VardıOsman Nuri Vardı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1