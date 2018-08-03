Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji bölge TÜBİTAK bölge idare mahkemeleri
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

BiP kullananlar Samsung Galaxy S9 kazanıyor

- BiP kullanıcıları, 30 Eylül 2018'e kadar mesajlaşarak Samsung Galaxy S9 kazanabiliyor

BiP kullananlar Samsung Galaxy S9 kazanıyor

İSTANBUL (AA) - BiP kullanıcıları, 30 Eylül 2018'e kadar mesajlaşarak Samsung Galaxy S9 kazanma şansını yakalıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 24 milyondan fazla indirilen Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP, kullanıcılarına eğlenceli ve kazandıran etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Kullanıcılarına sağladığı faydalar ve eğlenceli servislerle beğeni toplayan uygulama, "Grup Görüntülü Görüşme", "Para Transferi", "Anlık Karşılıklı Takip ve BasKonuş" gibi özellikleri küresel oyunculardan çok daha önce kullanıcılarına kazandırmış, kısa sürede milyar mesaj sınırını aşmıştı.

Kullanıcı deneyimini geliştirme yönünde her geçen gün yeni bir özellik açıklayan BiP, geçen günlerde, kullanıcıların bilgisayar başındayken veya telefonları kapalı olduğunda dahi internet tarayıcıları üzerinden kesintisiz olarak sohbetlerine devam edebilmesine, dosya, fotoğraf ve video gönderebilmesine imkan sağlayan web sürümünü duyurmuştu.

2018 yılının ikinci çeyreği itibarıyla günlük 72 milyon mesaj sınırına dayan BiP, bu başarısını kullanıcılarıyla kutluyor ve çekiliş ile Samsung Galaxy S9 hediye ederek teşekkür ediyor.

30 Eylül'e kadar BiP ile mesajlaşan, sesli ve görüntülü arama yapan kullanıcılar, 50 adet Samsung Galaxy S9’dan birine sahip olma şansını yakalayabilecek. Galaxy S9 kazanma şansını artırmak isteyen kullanıcılar, her gün mesajlaşıp sesli ve görüntülü arama yapabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Turkcell
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5