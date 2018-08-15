Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi pilot Trabzon Bursa pilot üniversite
GÜNDER'den kınama ve destek
GÜNDER'den anlamlı açıklama
Kur durumu yansıtmıyor
Kur durumu yansıtmıyor
7 ayda 17 milyon yolcu taşıdı
7 ayda 17 milyon yolcu...
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı

BiP'ten kurban sağlığı sorgulama servisi

- BiP, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulan kurbanlıklarla ilgili sağlık sorgulama servisini hizmete sundu

BiP'ten kurban sağlığı sorgulama servisi

İSTANBUL (AA) - BiP, bayram öncesi kurbanlıklarla ilgili bilgi sorgulama servisini kullanıma sundu.

Turkcell'in açıklamasına göre, kullanıcılar, satın alınan kurbanlıklarla ilgili bilgileri artık cep telefonundan kolaylıkla öğrenilebilecek. BiP'in Keşfet bölümündeki küpe sorgulama servisi sayesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimlik bilgilerine cepten anında ulaşılabilecek.

Satışa sunulan kurbanlıkların kulaklarındaki küpe numaralarını BiP'te açılan yeni kanal üzerinden sorgulayanlar, o hayvanın cinsi, doğumu, nereli olduğu, hangi çiftlikte yetiştirildiği gibi bilgilere kolayca erişebilecek. Aşı ve ilaçlama gibi bilgilerin de sorgulandığı bu kanal sayesinde hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığı da anlaşılabilecek.

Türkiye'de yasalar çerçevesinde, tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar küpelenerek kayıt altına alınıyor. Küpelenme işlemi sayesinde, hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanabiliyor ve hastalık durumunda ise bunun yayılması için önlem alınabiliyor.

Hayvan satışlarının en yüksek olduğu Kurban Bayramı döneminde de hem tüketici sağlığı hem de hastalıklı hayvanların piyasaya sunulmasının engellenmesi amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen servise artık BiP üzerinden ulaşılarak, tüketiciler, kurbanlıkları gönül rahatlığıyla satın alabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BiPTurkcell
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5