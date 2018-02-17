Bir başarı öyküsü daha!.. İlk yerli tünel açma makinesını yaptık

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Ankara, yerli ve milli üretim hamlesinin merkezi ve itici gücü olma konusunda iddialıdır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Türkiye'nin ilk yerli tünel açma makinesinin üretimine başlayan E-Berk Tünel Teknolojileri AŞ'nin Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisini ziyaret etti ve incelemelerde bulunarak araçlar hakkında bilgi aldı.

E-Berk’in yerli üretimde gerçekleştirdiği başarıyla Türkiye’yi dünyada tünel açma makinesi üreten 8 ülkeden biri haline getirdiğine dikkati çeken Baran, “Ankaralı firmalarımızın başarıları göğsümüzü kabartıyor. Ankara, yerli ve milli üretim hamlesinin merkezi ve itici gücü olma konusunda iddialıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Baran ve beraberindeki heyete üretim tesislerini gezdiren E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, Baran’a ziyaretinin anısına, tünel açma makinelerinde kullanılan minyatür kesici disk hediye etti.