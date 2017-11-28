Bir günde 2 milyon ürün sattı

Türkiye’nin alışveriş günü ‘Efsane Cuma’, tüm ülkeye yılın en iyi fırsatlarını sundu. Hepsiburada platformunda yer alan ürünlerde beyaz eşyadan oto lastiğine, kozmetikten cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar 36 kategorideki milyonlarca ürüne yüzde 80’e varan yılın en iyi indirimleri uygulandı. Türkiye’nin 81 ilinden 523 bin sipariş alan Hepsiburada, Efsane Cuma günü 2 milyon adet ürün sattı.



11 milyon ziyaretçi tarafından toplam 20 milyon kez ziyaret edilen Hepsiburada platformunda, Efsane Cuma günü işlem yapılmayan tek bir saniye olmadı. Türkiye’de Efsane Cuma söylemini sahiplenen Hepsiburada, birçok farklı sektörün de benimsediği, vatandaşların ‘Kara Cuma’ yerine kullanmayı tercih ettiği sloganıyla büyük beğeni topladı.



Mobil Uygulamada 1 Numara, Sosyal Medyada Lider olduk





Bir günde 604 bin kişinin indirdiği Hepsiburada Mobil Uygulaması, Türkiye’nin en fazla kullanılan mobil uygulaması oldu. Sosyal Medyada ‘trending topic’ olarak gündeme oturan Efsane Cuma hareketi, vatandaşa sağladığı tasarruf ve KOBİ’lere yarattığı gelir imkanıyla da tüm Türkiye’yi 24 saat ayakta tuttu. Türkiye’de bir ilk olarak Facebook, Youtube gibi tüm sosyal medya mecralarında kesintisiz 24 saat canlı yayın yapılarak sosyal medyanın gündemine oturdu.



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Hepsiburada, Türkiye’nin 61 kentineyayılmış yaklaşık 10.000 iş ortağı KOBİ ve perakende ekosistemiyle birlikte yarattığı yaklaşık 200.000 kişilik iş hacmi ve iş birliği sayesinde, ailelerin önemli ölçüde tasarruf etmesini sağladı. Şirket, Türkiye’deki tüm bebeklerin yaklaşık 1 haftalık bebek bezi ihtiyacını karşılayacak miktarda satış yaptı. Toplamda aileler, 24 milyon adet bebek bezi aldı. Bu rakamlara bakıldığında; KOBİ’ler için, kendi illeri dışında tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde, çok geniş bir müşteri kitlesine ürün ve hizmetlerini sunma fırsatı yaratılmış oldu. Hepsiburada’nın iş ortaklarına sağladığı bu fırsat, KOBİ’lerin e-ticareti daha etkin kullanmalarının, iş hacimlerini büyütmekteki katkısı ve gücünün de altını çizmiş oldu.



Türkiye e-ticaret sektörünün dijital dönüşümünde kaldıraç rolünü üstlenen Hepsiburada iş ortakları ile beraber 252 milyon TL değerinde satışın gerçekleştiği Efsane Cuma çerçevesinde bir günde oto aksesuarlarından temizlik malzemesine kadar vatandaşların çok çeşitli ihtiyaçlarının en iyi fiyatlarla temin edilmesini sağladı. Hepsiburada’nın, Efsane Cuma kapsamında sipariş sayısı 520 bin oldu.



Efsane Cuma günü, Kıbrıs dahil tüm Türkiye’nin 81 ilinden 2 milyon sipariş geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir, en çok sipariş veren iller oldu. Efsane Cuma’nın yoğun saatlerinde saniyede 200 dakikada 1.200 sipariş gerçekleşti. Dakikada 5.000’in üzerinde ürün satışı oldu. Kişi başına 4,8 adet ürün alındı.



Müşteriler adet bazında, hızlı tüketim malzemelerini elektronik ürünlere tercih etti. İndirim marketlerinin tamamının ortalama bir gündeki satışından fazla deterjan satıldı. Müşteriler, oyuncak, bebek maması, nevresim, yastık gibi ev tekstili ürünleri ve bahçe mobilyaları gibi çok çeşitli yelpazeden ürün ihtiyacını karşıladı. Parfümde tüm Türkiye pazarının bir günlük satışını tek başına yapan Hepsiburada, ayrıca tencere, tava, düdüklü tencerede de Türkiye genelindeki 2 günlük satışı tek bir günde gerçekleştirdi. Jilet, tıraş makinesi, elektrikli diş fırçası ve kedi köpek mamalarında Türkiye pazarının bir günlük satışından fazla satış yapıldı. Matkaplarda tüm Türkiye’de 3 günde satılan matkap satışını Hepsiburada bir günde gerçekleştirdi. Ayrıca aynı günde yarım milyon metrekare halı ve perde satıldı. Tüm Türkiye’de 1,5 günde yapılan televizyon satışı ve 1 haftada yapılan printer satışını Hepsiburada bir günde yaptı. Ütülerde ise tüm Türkiye’de 1 günde satılan ürünün 2 katı sipariş edildi.



Tüm Türkiye’de sinema bileti alan her 3 kişiden biri Hepsiburada’yı seçti. Toplam sayfa sayısı 25 milyon eden 105.000 adet kitabın satın alınması memnun edici oldu.

Hepsiburada, e-ticaret platformunda bir ilke imza attı. Efsane Cuma’ya özel olarak daha önce hiç satışını yapmadığı ürünleri satışa açtı. Son 3 yıldır sektör lideri olan Nef’in, İstanbul Çekmeköy’deki ikinci projesi olan Nef Ormantepe’de yer alan 1+1 ve 2+1 daireleri özel fiyatla satışa sunuldu ve 1 saatte tüm daireler satıldı. Dairelerin şanslı müşterileri İstanbul ve Kocaeli’nden oldu. Böylece Efsane Cuma’da Türkiye’de ilk defa e-ticaret platformundan konut satışı gerçekleşmiş oldu.



Yine Türkiye’de ilk defa e-ticaret platformundan otomobil satışı da yapan Hepsiburada, özel indirimli Mini Cooper marka otomobilin satışını gerçekleştirerek, ilk sattığı otomobili Bursa’dan alan müşterisiyle buluşturdu.



Hepsiburada İnternet Rakamları



Ziyaretçi sayısı: 11 milyon

Ziyaret sayısı: 20 milyon

Mobil uygulama indirme: 604 bin

Ürün adedi 2 milyon

Sipariş adedi 523 bin

