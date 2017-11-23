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Bir ilke imza attı AVM’de navigasyonu başardı

Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, geliştirdikleri teknolojiyle manyetik alan ölçümlemesi ile konum belirlediklerini ifade ederek, “Bu teknolojinin testlerini Ankara ve Istanbul’daki birer AVM içinde test ettik ve çalıştırdık” dedi  

Bir ilke imza attı AVM’de navigasyonu başardı

Google,Yandex gibi global firmalar başta olmak üzere telekomünikasyon firmaları ile Harita Genel Komutanlığı ,Belediyeler ve coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili altyapı hizmeti sağlayan yazılım şirketi Başarsoft, geliştirdiği yeni teknolojiler ve yaptığı uluslararası anlaşmalarla büyümesini sürdürüyor. Bul yıl 20.yılını kutlayan Başarsoft ABD'nin San Francisco kentinde açtığı ofisiyle yeni ürünlerini yurtdışı pazara sunmaya hazırlanıyor.
 
HASTANE VE AVM'DE KAYBOLMAYA SON
Dev şirketlere navigasyon hizmeti sunan Başarsoft, patentini aldığı yerli teknolojiyle AVM, hastane, konferans merkezi, fabrika gibi kapalı mekanların navigasyona girmesini sağlıyor. Eskiden sadece araçlara yol tarifi için çalışılan harita ve navigasyon teknolojilerinin artık yayaların ve hatta görme engellilerin de kullanabileceği seviyeye geldiğine işaret eden Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Son bir iki yıldır, artık insanların iç mekanlarda, yani Alışveriş Merkezleri'nde (AVM), büyük hastanelerde, konferans merkezlerinde çok büyük işletme ve fabrikalarda, yani GPS’in (Global Positioning System) çalışmadığı ama zamanın büyük bir çoğunluğunun geçirildiği mekanlarda konum tespiti ve yönlendirme çok büyük önem kazandı. Aynı zamanda Nesnelerin Interneti (IoT) teknolojileri için de kapalı mekan konum bilgileri çok kıymetli hale geldi. Şimdi Başarsoft olarak bu konuda bir Ar-Ge yaptık ve yazılım teknolojisi geliştirdik” dedi.
 
MANYETİK ALANLA KONUM BELİRLİYOR
“İnsanların cep telefonlarındaki en önemli kaynak olan pil ömrünü WIFI ve Bluetooth kullanmakta olduğundan, bunları kullanmaya gerek kalmadan manyetik alanla konum belirleyebilen bir teknoloji geliştirdik ve patentledik” diyen Küçükpehlivan, şöyle devam etti: “Bu teknolojinin testlerini Ankara ve Istanbul’daki birer AVM içinde test ettik ve çalıştırdık. Mevcut ekiplerimiz GörenGöz adı verilen Ulaştırma Bakanlığının 81 il merkezinde, 15,000 görme engelli için yaptırmakta olduğu projenin tamamlanması için çalışmalarını tamamlar tamamlamaz, bu yeni ürünümüzle projeler geliştirmeye başlayacağız. Sistemin en önemli özelliği, kullanıcıların cep telefonlarındaki pil düşmanı seçeneklerden uzak durması ve aynı zamanda mekanın içinde ek bir alıcı ve veya vericiye ihtiyaç duymaması.”
 
120 ANA ARTERİN TRAFİĞİNE SIKI DENETİM
Beykoz Üniversitesi ile İstanbul’un 120 ana arterinde trafik değişimlerini takip etmek için de bir çalışma yaptıklarını anlatan Alim Küçükpehlivan, “Her 4 ayda bir, özellikle yeni açılan, köprü, tünel, kavşak vb. gibi kent trafiğinde etkisi olabilecek değişikliklerin  tüm kente nasıl etki yaptığını araştırıyoruz. Bu proje yakın zamanda ticari bir girişim haline gelecek ve tüm belediyelere, karayollarına bu konuda danışmanlıklar verebilecek hale gelebileceğiz” şeklinde konuştu.

 
 

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