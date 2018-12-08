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Bir karış boyuyla gözcülük yapacak

- Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sunulan insansız kara aracı çözümlerine yenileri ekleniyor - Mağara ya da kapalı alanda keşif-gözetleme yapabilecek donanıma sahip TRobot, küçük boyut ve düşük ağırlıkta, atılabiliyor, tırmanabiliyor ve 4 saate kadar görev yapabiliyor - HayZek Savunma Müdürü Nazmi Türkeş: - "Aracımız şu anda geliştirme aşamasında. Güvenlik güçlerinin isteklerine göre gece görüş, termal kamera gibi unsurlarla geliştiriliyor. Aracın ağırlığı, üzerindeki donanımlara bağlı olarak 350 ile 480 gram arasında değişiyor"

Bir karış boyuyla gözcülük yapacak
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ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Yeni teknolojilerle birlikte güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik sunulan ürünler de çeşitleniyor. Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı kategorisinde yer alan, küçük boyut ve yarım kilogramın altında ağırlığa sahip TRobot, keşif-gözetleme kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

Savunma sanayisinde askeri iletişim sistemleri, askeri batarya sistemleri, polis ve jandarma ekipmanları, askeri araç ve ekipmanları, silah ve mühimmat alanlarında hizmet veren HayZek Savunma, bir yandan patentli ürünlere imza atarken bir yandan da yurt dışında kurduğu iş birlikleriyle çeşitli teknolojileri Türkiye'ye taşıyor.

HayZek Savunma, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda savunma sanayisine yönelik bir dizi ürünün yanında Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları kategorisinde yer alan bir insansız kara aracını tanıttı.

HayZek Savunma Müdürü Nazmi Türkeş, AA muhabirine, TRobot isimli aracın operasyon kamerası işlevi gördüğünü söyledi.

Aracın kullanıldığı mağara ya da kapalı alanda bomba, silah, tuzaklama olup olmadığının tespitinde kullanılabildiğini ifade eden Türkeş, alan taramasının gece/gündüz gerçekleştirilebildiğini belirtti. Türkeş, bu şekilde güvenlik güçlerinin söz konusu alana girmeden olası tehditlerden haberdar olup müdahale edebildiğini ve herhangi bir kayıp olmaksızın operasyonların gerçekleştirilebildiğini dile getirdi. Türkeş, araca ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aracımız atılması, düşmesi durumunda ters dönmüyor, kırılmıyor. Aracın kumandasından ortamı görebiliyoruz. Ürünümüzde 4 saat ömre sahip lityum batarya var. Çelik gövde ve alüminyum yapıya sahip. Plastik tekerlekler ortama göre değiştirilebilir. Yüksek yerlere çıkması için ürünün tekerlekleri tırmanmaya uygun olacak şekilde değiştirilebiliyor."

Aracın 1 kilometre yarı çapa sahip alanda uzaktan komuta edilebildiğini vurgulayan Türkeş, kesintisiz kullanım süresinin 3 saate karşılık geldiğini ve en az 3,5 saat görüntü sağlanabildiğini kaydetti.

Türkeş, ürünün 6 aydır Türkiye'de bulunduğunu, güvenlik güçlerine yönelik tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, "Aracımız şu anda geliştirme aşamasında. Güvenlik güçlerinin isteklerine göre gece görüş, termal kamera gibi unsurlarla geliştiriliyor. Aracın ağırlığı üzerindeki donanımlara bağlı olarak 350 ile 480 gram arasında değişiyor." dedi.

Nazmi Türkeş, sistemin sinyal karıştırmaya karşı da güvenlik önlemleri barındırdığını kaydetti.

- Robot gözcüler

Savunma Sanayii Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde insansız kara aracı geliştirilmesine yönelik stratejisini belirlemişti.

Bu kapsamda geliştirilmesi planlanan insansız kara araçları hafif, orta ve ağır sınıfta olmak üzere 3 ana kategoride gruplandırıldı.

Buna göre, Hafif Sınıf İnsansız Kara Araçları kategorisinde yürütülecek çalışmalar 3 farklı seviyede gerçekleştirilecek. Bu kategorideki birinci seviye araçların ağırlığı 1 kilogramdan az olacak.

Gündüz ve gece ortamında keşif ve gözetleme maksadıyla toprak yol, oyuk, mağara, bina içi ortamlarda ilerleyebilecek mobiliteye sahip bu araçlar, özellikle bina içi ve kapalı alanlardaki görevleri çok düşük ses seviyesiyle yerine getirecek.

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HayZek SavunmaInsansız Kara AracıKeşif-gözetlemeRobotSavunma Sanayisi
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