Bir oy farkla başkan seçildiler

Evet bir oy demeyin… Akdeniz’in iki önemli kentinde başkanlar bir oy farkla seçimi aldı. Adana Ticaret Odası seçimini bir oy farkla kazanan Yücel Bayram başkan seçildi. Yücel Bayram 60 oy alırken rakibi Mehmet Şahbaz 59 oyda kaldı. Bu arada Yücel Bayram’ın yönetim kuruluna sekiz isim Mehmet Şahbaz’ın listesinden geldi. Adana Ticaret Odası’nda Meclis Başkanlığı da büyük çekişmeye sahne oldu. Meclis Başkanlığı’nı bu görevi yürüten İsmail Acı 62 oyla yeniden kazanırken diğer aday Vedat Gündoğan 59 oy aldı.

Benzer bir gelişme Afyonkarahisar’da yaşandı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda kıran kırana bir seçim yaşandı. Seçimi 43 oy alan kazandı. Rakibi Önder Artuk 42 oyda kaldı.

En çekişmeli seçimlerden biri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaşandı. Davut Çetin 59, Ali Bahar ise 58 oy aldı. İtirazlar yapıldı ve YSK oy iptaline ilişkin kararı dikkate aldı ve Ali Bahar seçimin galibi oldu.

Çekişmeli başka seçimlerde oldu ve olacak. Bunlardan biri bugün yaşanacak. İstanbul Sanayi Odası başkanını belirleyecek. Mevcut Başkan Erdal Bahçıvan ile rakibi Adnan Dalgakıran arasında sıkı bir yarış yaşanacak gibi görülüyor. Bu arada Meclis Başkanlığı için üç aday yarışacak. Zeynep Bodur Okyay, Fikret Kaya ve Ender Yılmaz meclis başkanı olmak için yarışacaklar. İstanbul Ticaret Odası’nda ise 9 Kasım’da komiteler ve meclis üyesi seçimleri yapılacak. Yapılan çalışmalara bakılırsa seçimlerde katılım rekoru kırılacak.

Seçim yarışında farklı gelişmeler de oluyor. Mesela İzmir Ticaret Odası’nı dört yıl boyunca yönetecek kadro için seçim yapıldı ve mevcut Başkan Mahmut Özgener, geçerli 183 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

MALKARA'DAN AYNUR GELİYOR

Oda ve borsalardaki kadın başarısında bahsetmemek olmaz… Bu defa Malkara Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bahsedelim. Yapılan seçimlerde meslek komitesi ve meclis üyeleri seçildi. Seçimlerde heyecan doruktaydı. Katılım rekoru kırıldı. 500’e yakın üye sandığa oy kullandı. Aynur Çeşmeliler ve Dilek Akkaya meclise girmeyi başaran iki kadın oldu. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun en aktif üyeleri arasında yer alan Aynur Çeşmeliler’in Meclis’te yer alması kadınlar için yeni projeler anlamına geliyor. Bilindiği gibi Aynur Çeşmeliler bölgede en etkin kadın kooperatiflerinden birinin başkanlığını yürütüyor ve çok önemli projeleri hayata geçiriyor.

. Bu arada bazı illerdeki seçim sonuçlarına ilişkin de bilgi verelim… Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2009 yılından beri başkan olan Servet Şahin kaybetti. Ordu’nun etkin iş insanlarından Levent Karlıbel yeni başkan oldu.

. Malatya Ticaret Odası’nda mevcut başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

. Bitlis’te mevcut başkan bir kez daha seçildi. 336 oy alan Davut Tezcan yeniden Oda Başkanı oldu.