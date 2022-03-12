Bir Türk markası Avrupa'nın en çok satan modeli oldu

‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonu ile ileri teknolojili mobilite çözümleri sunan Karsan, e-JEST modeli ile iki sene üst üste yakaladığı liderliği e-ATAK modeliyle de perçinledi. Avrupa’da yolcu taşıyacak olan ilk otonom elektrikli otobüs unvanının yanı sıra, 2021 yılında Avrupa’da elektrikli midibüs pazarının en çok satan modeli de Karsan e-ATAK oldu. Chatrou Avrupa Pazar raporuna göre, 2021 yılını %30’luk segment payı ile kapatan e-ATAK, 8-15 ton arası elektrikli midibüs pazarının lideri oldu.

Geleceğin teknolojilerini bugüne taşıyan ve sektöre öncü ürünleri ile yön veren Karsan, Avrupa’da elektrikli minibüs pazarında üst üste yakaladığı başarılara ek olarak elektrikli midibüs sınıfına da liderlik ediyor. Markanın 2020 ve 2021 yıllarını lider olarak kapatan elektrikli modeli e-JEST’in yanı sıra, 8-15 ton elektrikli midibüs segmentindeki önemli oyuncusu e-ATAK da Avrupa’da sınıfının lideri olmayı başardı.

Avrupa’da %30 pazar payı ile Karsan e-ATAK Lider!

Türkiye’de üretilen elektrikli modelleri ile her sene bir önceki yılın üzerine koyarak büyüyen Karsan, e-ATAK modeli ile Avrupa pazarında 8-9 m elektrikli midibüs sınıfında %30’luk bir pazar payı elde etmeyi başardı. Avrupa’da elektrikli şehir içi midibüs segmentinde önemli bir oyuncu haline gelen e-ATAK, tıpkı Avrupa segment lideri e-JEST modeli gibi Karsan’ın ihracat rakamlarının yukarıya çıkmasında rol oynadı. Avrupa’nın 16 farklı ülkesinde hizmet veren elektrikli araçları sayesinde toplu taşımanın önemli oyuncularından olan Karsan, son 3 yılda Türkiye’nin elektrikli otobüs ve minibüs ihracatının %90’a yakınını gerçekleştirdi.

“İlklere imza attık”

Karsan CEO’su Okan Baş, e-ATAK’ın Avrupa’daki başarısını değerlendirerek, “2021 yılında elektrikli araç projelerinde ilklere imza attık. İtalya’da 80 adet e-ATAK için Consip ile çerçeve bir anlaşma yaptık ve ilk 11 adetlik siparişleri de şimdiden aldık. Ayrıca İtalya’da ilk kez Cagliari Belediyesi’nin 4 adet e-ATAK ihalesini kazandık ve bu yıl teslimatını yapacağız. Almanya’da ise ilk kez kamu kurumu olan Weilheim Belediyesi’ne 5 adet e-ATAK teslimatı gerçekleştirdik. İlk kez Lüksemburg pazarına e-ATAK ile giriş yaptık. Karsan e-ATAK’ın sürücüsüz versiyonuyla Michigan State Üniversitesi’nde ve Norveç’te gerçek trafik koşullarında yolcu taşımak üzere deneme sürüşlerimiz başladı. Bulgaristan’ın ilk elektrikli minibüsü olan, Meksika’da dahi Metrobus Bebe ismi ile benimsenen e-JEST’in ardından, Karsan e-ATAK’ın da Avrupa’da segment liderliğini yakalaması mutluluk verici” diye konuştu.

“İki kat büyüme hedefimize katkısı büyük olacak”

Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli araçlarda Avrupa pazarında en az iki kat büyümek istiyoruz. 6’dan 18 m’ye uzanan elektrikli ürün gamımız ile pazarın tümüne hitap ediyoruz ve Avrupa pazarının ilk beş oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Kartlar yeniden karılıyor ve elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandıracağız. Elektrikli midibüs sınıfının lideri e-ATAK modelimiz de boyutu, kapasitesi ve teknolojisi ile bu anlamda en önem verdiğimiz ürünlerimizden bir tanesi. Avrupa’da şehir içinde yolcu taşıyacak olan ilk otonom teknolojili otobüs unvanını da kazanan Karsan e-ATAK modelimizin büyüme hedefimize katkısı da çok büyük olacak” şeklinde sözlerini sürdürdü.

e-ATAK 300 km menzil sunuyor

Karsan Ar-Ge tarafından geliştirilen e-ATAK, gücünü kendini kanıtlamış 220 kWh kapsaiteli BMW bataryalarından alıyor. 230 kW güce sahip elektrikli motoru, 8,3 metrelik boyutu, 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 km’lik menzili Karsan e-ATAK’ı sınıfında öncü konuma getirdi. Otonom teknolojisine de sahip olan e-ATAK, alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

Karsan Hakkında:

Türk otomotiv sanayinde 55 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 90 bin metrekaresi kapalı toplam 200 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, mobiletinin geleceğinde bir adım önde olma vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor. Karsan kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli e-JEST ve e-ATAK modellerinin, yerli teknoloji şirketi ADASTEC ile Seviye 4 sürücüsüz otobüsü Autonomous e-ATAK modelinin ve 10-12-18 metrelik e-ATA otobüslerinin üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. 2022 yıl sonu itibariyle Renault markası için Megane Sedan otomobilleri üretecek olan Karsan, bugün Menarinibus için 10-12-18 metre otobüsleri de üretiyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.