"Bir vasiyetle başladı 20 bin öğrencinin hayatına dokundu" - Türkiye'de 10 yıldır liselerarası robot müsabakaları düzenleyerek, eğitimde bilim ve teknoloji farkındalığının artmasını destekleyen Fikret Yüksel Vakfı, bugüne kadar 20 bin öğrencinin hayatına dokundu. - Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi ve First Robotics Competition Bölge Direktörü Ayşe Selçok: - "Türkiye'nin gelecek kuşak hedefleri doğrultusunda, amacımız ve sloganımız Türkiye'de her lisede First Robotics Competition takımı görmek" - "Vakfın Türkiye'deki projelerini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz, öğrencilerin daha iyi işler çıkarması için eğitimler düzenliyoruz"

16 Mart 2019 Cumartesi 11:09