Bir yılda 280 milyon çift ayakkabı sattı yolumuz açık dedi

Türkiye’nin en kapsamlı ayakkabı ve moda fuarı AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 66. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 30 Mart – 02 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Yeşilköy’de, 400’ün üzerinde katılımcı firma ile 6 Hall’de ve toplam 30 bin metrekare alanda düzenlenecek büyük organizasyon, dünya genelinde 35’in üzerinde ülkeden binlerce alım heyetini de misafir edecek.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD)’nin hayata geçireceği fuar organizasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TASD Başkanı Berke İçten, “33 yıldır aralıksız olarak, yılda iki kere olmak üzere gerçekleştirilen AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nın bu sene derneğimiz tarafından düzenlenecek olmasından ötürü son derece memnunuz” dedi. İçten ayrıca, “Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, ayakkabı sanayi sektörünün diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunarak, ayakkabı sanayi ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, sektörün yan sanayi ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Bu yönüyle de AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’na ev sahipliği yapıyor olmak bizlere ayrı bir gurur veriyor” diye ifade etti.

2022 – 2023 Sonbahar – Kış kreasyonları görücüye çıkıyor

Başkan Berke İçten, “Kadın, erkek ve çocuk ayakkabılarından klasik, spor ve el yapımı ayakkabılara kadar binlerce yeni modelin yer aldığı AYMOD Fuar’ı kapsamında, 2022 – 2023 Sonbahar - Kış sezonuna ait modellerimizi ulusal ve uluslararası sektör profesyonellerinin beğenisine sunacağız. 35’den fazla ülkeden alım heyetlerini ağırlayacağımız fuara, dünyanın dört bir yanından 30 bini aşkın sektör profesyonelinin katılım sağlamasını bekliyoruz.

“2022 yılına tarihinde ilk kez 1 milyar dolarlık ihracat rekoruyla giren ayakkabı sektörümüz yıllık 550 milyon çift üretim kapasitesine sahip bulunuyor” diyen belirten Berke İçten, “ Yılda 280 milyon çift ayakkabı ihraç etmekteyiz, son 5 yıl içinde her yıl ortalama yüzde 15 oranında ihracatımızı arttırmayı başardık. Global pandemi süreci nedeniyle ekonomik dengelerin değiştiği son iki yılda üretim ve hammadde maliyetlerindeki artışlar nedeniyle biz de ihracat yaptığımız ülkelerde fiyatlarımıza yüzde 10 oranında arttırmak durumunda kaldık. Daha önceden 5 Euro’ya alınan bir suni deri bugün minimum 6,5 Euro oldu. 1 dolara aldığımız deri bugün 1.5 dolar oldu. 2022 yılı sonunda 1 milyar 300 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ancak Uzakdoğu tedarik zincirinin kırılmasıyla birlikte öyle çok sipariş talebi alıyoruz ki 2025 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ihracat hacmine önümüzdeki iki sene içerisinde bile ulaşmamız bizim için sürpriz olmaz” dedi.

“Üretimde kapasiteyi arttırabilirsek bizi kimse tutamaz!”

“Yapmış olduğumuz istatistiklere göre 550 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesi olan ülkemizde 15 bin firmada 320 bin kişi istihdam etmekte ve ülke ekonomisine 5.5 milyar dolarlık katkı sağlamaktadır” diye belirten TASD Başkanı Berke İçten, “Türkiye ayakkabı sektörü ürettiği ayakkabının yaklaşık yüzde 64’ünü ihraç ederek 120 milyar dolar olan dünya ayakkabı ihracat hacminin içinde yüzde 1 pay almaktadır.

Üretim gücü olarak Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 6. büyük üretim merkezi konumunda yer alan ayakkabı sektörümüz son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdiğinden son derece modern bir makine parkına sahiptir. Bugün dünyada ayakkabı üretim merkezi kabul edilen pek çok ülkede üreticilerle mukayese edildiğinde Türk ayakkabı sektörü çok daha modern ve gelişmiş üretim teknolojilerine sahiptir. Ancak üretimde daha çok kapasite artışına ihtiyacımız bulunuyor. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızla da yakın zamanda iletişime geçerek gerekli temaslarımızı sağladık. Özellikle İstanbul çevresinde kurulacak yeni üretim tesisleriyle üretim kapasitemizi kat kat arttırabiliriz. Bu doğrultuda istihdama katkı sağlayacak şekilde projelerimizi de hayata geçiriyoruz” diye ifade etti.