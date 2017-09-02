Bir yılda 31 milyon kartla e-ticaret işlemi yapıldı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, "Son bir yıllık dönemde, 25 milyon adedi kredi kartı, 6 milyon adedi banka kartı olmak üzere toplam 31 milyon adet kartla en az bir kez e-ticaret işlemi yapıldığı dikkate alınırsa, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan erteleme kararının e-ticaret pazarına olumlu bir etki yarattığı söylenebilir." dedi.

AA muhabirine kartlı ödemeler, BDDK'nın internetten kartla alışverişe onay sürecini 31 Aralık'a uzatılması konularında değerlendirmelerde bulunan Canko, Haziran 2017 sonu itibarıyla, son bir yıllık dönemde, 25 milyon adedi kredi kartı, 6 milyon adedi banka kartı olmak üzere toplam 31 milyon adet kartla en az bir kez e-ticaret işlemi yapıldığını söyledi.

Bu rakamlar değerlendirildiğinde BDDK tarafından alınan erteleme kararının e-ticaret pazarına olumlu bir etki yarattığını ifade eden Canko, "Aralık 2017 olarak belirlenen yeni uygulamaya geçiş tarihine kadar talep toplama seviyesinin iyi bir noktaya geleceğini öngörüyoruz." dedi.

Canko, internet kullanımının hızla arttığı ve mobilleşmenin yaygınlaştığı dünyada internet ve mobil üzerinden yapılan ödemeler de giderek yükseldiğini belirtti.

Türkiye'de kredi kartları ve banka kartları ile yapılan ödemelerin tutarının geçen yıl 587 milyar lira olduğunu kaydeden Canko, online ödemelerin ise toplam kartlı ödeme tutarının yüzde 11,6'sını oluşturdu dile getirdi.

Soner Canko, online seyahat ödemelerinde mobilin payının ise yüzde 36,5 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Havayolları ve seyahatin, online ödemenin en yüksek olduğu sektörler olduğuna işaret eden Canko, bu sektörlerde düşük büyüme oranlarının dikkati çektiğini söyledi.

İnternetten yapılan ödemelerin düşük olduğu market, mobilya, konaklama ve giyim sektörlerinde ise yüzde 20'nin üzerinde büyümeler gerçekleştiğini belirten Canko, "Mobil ödemeler konusundaki gelişmeleri dünya ile kıyaslayacak olursak, Türkiye'de bir yıl içerisinde mobilin payı yüzde 20'den yüzde 30'a yükselmesine karşın, İngiltere, Japonya gibi ülkelerde yüzde 50'nin üzerine çıktı. Avustralya seçilen ülkeler arasında en önemli atılımı gösteren ülke olarak üçüncü sıraya yükseldi." diye konuştu.



- "23 milyon kişi bankacılık sistemine dahil değil"



Soner Canko, Türkiye'de bugün yaklaşık 56 milyon olan yetişkin nüfusunun yüzde 40'ının cüzdanında bir ya da birden fazla kredi kartı bulunduğunu ve bu oranın giderek arttığını söyledi.

Ancak 23 milyon kişinin halen bankacılık sistemine dahil olmadığını, bu nüfusun banka kartı ve kredi kartı bulunmadığına işaret eden Canko, "Cüzdanında kart bulunanların oranının artması ve ödemelerin kayıt altına alınması ile ülke ekonomisine olan katkısı dikkate alındığında bu olumlu bir gösterge olabilir ancak kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kart sahipliğinin artırılması konusunda daha fazla yol kat edilmesi gerekiyor." dedi.

Canko, geçen yılın nisan ayında hayata geçirdikleri Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) ile bir yandan 23 milyon kişiyi bankacılık sistemi ile tanıştırırken, diğer yandan bu nüfusun dijital ödemelere de geçmesini sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

BKM’nin açıkladığı verilere göre temmuz ayı sonunda Türkiye'de 60,8 milyon adet kredi kartı, 125,2 milyon adet banka kartı olmak üzere toplam 186 milyon adet kart kullanıldığını söyleyen Canko, bu yılın ocak-temmuz döneminde banka kartları ile 775 milyon, kredi kartları ile 1,95 milyar adet alışveriş işlemi yapıldığını belirtti.

Canko, bu işlem adetleri ile banka kartlarında 38 milyar TL, kredi kartlarında ise 339 milyar TL olmak üzere toplam 377 milyar TL tutarında alışveriş ödemesi gerçekleştiğini kaydetti.



- "Kuruşlu ödemelerde en fazla işlem adedi 91-99 kuruş aralığında"



BKM Genel Müdürü Canko, 2005 yılı başlarında, Türk lirasından 6 sıfır atılmasıyla kuruş para biriminin tekrar hayata girdiğini, 1 TL, 50, 25, 10, 5 ve 1 kuruş madeni paraların kullanıma sunulduğunu belirtti.

Bugünlerde perakendede, özellikle de temel gıda ürünlerinin fiyatlamasında kuruş yoğun olarak kullanılsa da çoğu zaman kuruşların hizmet/ürün alımı sonrası satıcıdan istenmediğini aktaran Canko, kartla yapılan alışverişlerde ise fişte yazan gerçek tutarın ödendiğini söyledi.

Canko, BKM verilerine göre yerli kartlarda Temmuz 2016 – Haziran 2017 dönemini içeren son 1 yılda yurt içinde yaklaşık 4,36 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bu işlemlerin yüzde 35'inde (1,53 milyar adet) ödeme tutarı kuruş bareminin 10 kuruş altında olduğunu bildiren Canko, şunları kaydetti:

"Kuruşlu ödemelerde en fazla işlem adedinin 336 milyon adet işlem ve yüzde 22 pay ile 91-99 kuruş aralığında olduğu görülüyor. Önemsiz gibi görünen kuruşları alt alta topladığımızda son 1 yılda 71 milyon TL'nin kartlı ödemeler sayesinde kullanıcıların cebinde kaldığı görülüyor. Hane halkı tüketimi içinde kartlı ödemelerin yaklaşık yüzde 40 paya sahip olduğu düşünüldüğünde ise tüm ödemelerin kartlarla yapılması durumunda cebimizde kalan tutar 178 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu tutar da 24 derslikli 24 ilköğretim okuluna eş değer."

Son bir yılda kartlarla yapılan kuruşlu ödeme bandı dağılımı şöyle:

Kuruşlu Ödeme Bandı İşlem Adedi (Milyon Adet) İşlem Tutarı (Milyon TL) Kuruşlu ödemeler içindeki payı (Yüzde)Kuruşul ödemeler içindeki tutar payı (Yüzde) 91-99 Kuruş Arası 336 12,1 22 17 71-79 Kuruş Arası 198 9,8 13 14 21-29 Kuruş Arası 181 9 12 13 81-89 Kuruş Arası 133 6,3 9 9 41-49 Kuruş Arası 132 6,2 9 9 1-9 Kuruş Arası 118 6,3 8 9 61-69 Kuruş Arası 111 5,5 7 8 31-39 Kuruş Arası 110 5,4 7 8 11-19 Kuruş Arası 107 5,3 7 7 51-59 Kuruş Arası 102 5,1 7 7 Toplam 1,528 71

