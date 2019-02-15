Birçok ülkenin çeliği Türkiye'de test edilebilecek

İZMİR (AA) - Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Türk firması MATİL A.Ş. sayesinde başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 121 ülkede akredite, test ve analiz hizmeti olanağına sahip olduklarını bildirdi.

Ertan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 37,3 milyon ton çelik üretimiyle dünyada 8'inci sırada yer aldığını aktardı.

2018 yılında 210 ülkeye 15 milyar 554 milyon dolarlık çelik ihraç ettiklerini vurgulayan Ertan, sektör açısından da Türk firması MATİL A.Ş'nin çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Firmanın, yurt dışında daha yüksek maliyetlerle yapılan test ve analizleri daha uygun şartlarda Türkiye'de yaptığı kaydeden Ertan, şu bilgileri verdi:

"Türk çelik sektörü yakın geçmişte test ve analizleri için yurt dışındaki laboratuvarlara her yıl milyonlarca dolar ödüyordu. MATİL A.Ş, çelik ürünlerinde dünyanın en önemli belgelendirme kuruluşlarından UK Cares'in İngiltere dışındaki tek yetkili test merkezi olma özelliği taşıyor. Türk firması MATİL A.Ş. sayesinde başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 121 ülkede akredite, test ve analiz hizmeti alma olanağına sahip olduk."

MATİL A.Ş. Proje ve İş Geliştirme Direktörü Fatih Şatır ise firmanın 2012'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesinde 1800 metrekare çalışma alanında kurulduğu kaydetti.

2017'den bu yana UK Cares Yetkili Test Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini, 28 ülkenin çelik testlerini yapar hale geldiklerini belirten Şatır, "Çelik üreticilerinin akredite, test ve analizlerde yurt dışına bağımlılığını sona erdirdik." ifadesini kullandı.

- 210 ülkeye ihracat

2017 yılında 11 milyar 430 milyon dolarlık çelik ihracatı gerçekleştiren sektör, geçen sene, en büyük pazar olan ABD'nin çifte kotasına rağmen yüzde 36'lık artışına imza attı ve 15 milyar 554 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.



Halen 210 ülkeye ihracat yapan sektör, en fazla dış satımı İtalya, ABD, İsrail, İspanya, Romanya, Belçika, Almanya, İngiltere, Kanada ve Yemen'e gerçekleştirdi.









