Birevim ev teslimat sayıları her geçen ay artıyor

İSTANBUL (AA) - Ev teslimat sayılarında büyük bir ivme yakalayan Birevim, aylık 850 kişiye teslimat gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin herhangi bir yerinden seçilebilen sıfır ya da ikinci el evi, aylık ödeme planını müşterinin belirlediği yöntemle, faizsiz ve vade farksız olarak teslim eden Birevim, müşterilerini hayallerine kavuşturmaya devam ediyor.

Birevim, geliştirdiği özgün finansal model ile rakiplerinden ayrışarak tüketiciye sağladığı olanaklarla aylık teslimat adedinde fark oluşturuyor.

Kısa sürede teslimat sayılarında büyük bir ivme yakalayan şirket, aylık 850 kişiye teslimat gerçekleştiriyor. Birevim, hem ev sahibi olmak isteyenlerin hem de ev satmak isteyenlerin destekçisi oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Birevim'in uluslararası farklı ödüllere layık görüldüğünü belirterek, şirketin tüketiciye kattığı değerle övgüleri hak ettiğini vurguladı.

Aylık 850 ev teslimatı gerçekleştirdiklerini bildiren Çiftçi, giderek artan şube sayılarıyla ayda 4 bin 250 satış işlemi gerçekleştirdiklerini kaydetti.







