Birevim Tasarruf Akademi eğitimlerine devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Birevim Tasarruf Akademi, bugüne kadar toplam 522 kişiye "Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Uzmanlığı" eğitimi verdi.



Birevim'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kapılarını açan ve Birevim’in eğitim alanındaki çalışmalarına yön veren Tasarruf Akademi, kurum için eğitimin yanı sıra sektörün gelişimine katkı sağlamak vizyonuyla hareket ediyor.

Kurum içi eğitimlere verdiği önemi Tasarruf Akademi ile bir üst seviyeye taşıyan şirket, bugüne kadar 522 kişiye eğitim verdi. 2017 yılından bu yana toplam 17 bin 147 saat, 2 bin 139 gün eğitim veren Birevim, 380 kişiyi de işe yerleştirdi.

Teknik anlamda sektörün dinamiklerini ve Birevim'in sektöre kazandırdığı yeniliklerin detaylarıyla işlendiği akademide, birçok bilgi katılımcılarla paylaşılıyor.

Akademi, "Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Uzmanlığı" eğitiminin yanı sıra, "Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği Eğitimi", "Kişisel Gelişim Eğitimleri", "Müşteri Danışmanı Hizmet Kalitesi Eğitimi", "Yönetim Teknikleri ve Satış Eğitimi" gibi birçok farklı eğitimi bünyesinde barındırıyor.

Tasarruf Akademi ile Birevim, yıl sonunda yaklaşık 800 kişiye ulaşmayı hedefliyor.