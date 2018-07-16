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Birevim'den 5 yeni şube

- Birevim, temmuz sonuna kadar 5 şube daha açacağını bildirdi

Birevim'den 5 yeni şube

İSTANBUL (AA) - Birevim, temmuz sonuna kadar 5 şube daha açacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ev sahibi olmak isteyenlere sağladığı olanaklarla hayalleri gerçeğe dönüştüren Birevim, gayrimenkul sektöründeki en önemli markalardan biri olmaya devam ediyor.

Müşteri memnuniyeti odaklı politikaları sayesinde çok talep gören Birevim, ev alacak insanların istekleri doğrultusunda şube sayısını artırmayı sürdürüyor.

Temmuz sonuna kadar 5 şube daha açacaklarını duyuran Birevim, kuruluşundan bu yana ki başarılarına sürekli yenilerini ekliyor.

Temmuz sonuna kadar Aydın, Eskişehir, Şanlıurfa, Van ve Konya’da ikinci şube ile birlikte şube sayısını 42'ye çıkarıyor. Birevim, her şubesinde 10-12 kişiye istihdam sağlıyor. 2018 sonunda ise 60 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

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