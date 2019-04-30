İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Tüketici Güven Endeksi'nde inşaat sektörü dışında diğer sektörlerdeki olumlu gelişmeyi, bu sektörde de önümüzdeki aylarda hissedilir biçimde değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Birevim'den yapılan yazılı açıklamada, Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'nin İnşaat Sektörü Güven Endeksi'ne ilişkin görüşlerine yer verildi. Çiftçi, geçtiğimiz günlerde açıklanan Tüketici Güven Endeksi'ndeki inşaat sektörüne olan güven düşüşüne dair harekete geçtiklerini aktardı.

Tüketici Güven Endeksi'nin tüm sektörlerde artarken inşaat sektöründe yüzde 54,1'den yüzde 53,9'a gerilediğini belirten Çiftçi, inşaat sektörü dışında diğer sektörlerdeki olumlu gelişmeyi, inşaat sektöründe de önümüzdeki aylarda hissedilir biçimde değiştireceklerini kaydetti.

İnşaat sektöründe sunulan mevcut sistemlerin, tüketiciyi zorunlu ve belki de istemediği bir inşaattan ev sahibi yapma amacında olduğunu bildiren Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oysa biz müşterimizin hayalindeki evi istediği yerden almasını sağlıyoruz. Sıfır ya da ikinci el fark etmez hayaliniz sizin olsun ve oturacağınız size ait bir eviniz olsun diye Türkiye'nin dört bir yanında şubelerimizi artırmaya devam ediyor, herkesin bize rahatça ulaşmasını sağlamaya devam ediyoruz."



