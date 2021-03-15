Bireysel emekliliği teknolojiye endeksliyor

Bireysel emeklilik sektörünün lider kuruluşlarından AvivaSA, AVR Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu fırsatı ile geliyor. Bu sayede AvivaSA Müşterileri emeklilik birikimleri için, günümüz dünyasının yükselen değeri global teknoloji sektörüne yatırım yapabilecek.

Sabancı Holding iştiraki olan AvivaSA, Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (EYF) ile bireysel emeklilik müşterilerine dünyanın geleceğini şekillendiren teknoloji sektörüne ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerinin kazancına ortak olma imkânı tanıyor. AvivaSA Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF, global teknoloji şirketlerine yatırım yapan tek fon olarak sektörde de büyük bir fark yaratıyor. Ağırlıklı olarak Apple, Alphabet (Google), AMD, Facebook, Intel, Microsoft, Baidu, Nvidia, Qualcomm, Verisign, Zoom Video gibi NASDAQ-100 Teknoloji Sektörü Endeksi’nde yer alan şirketlere yatırım yapan AvivaSA Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF, teknoloji şirketlerinin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarından oluşuyor.

Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF’nin şu anda AvivaSA emeklilik sisteminde yer alan ve sadece teknoloji şirketlerine yatırım yapmanızı sağlayan tek seçenek olduğuna dikkat çeken AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu, “Dünyada değişen şartlar ve trendler doğrultusunda, müşteri ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yatırım alternatiflerini ve yeni oluşan fırsatları sürekli olarak inceliyor ve analiz ediyoruz. Müşterilerimize bu yeni enstrümanları Ak Portföy uzmanlığıyla sunarak, emeklilik için birikim hedeflerini gerçekleştirmeleri yolunda önemli fayda sağlıyoruz. Orta ve uzun vadeli bakış açısına yönelik bir fon olan Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF de bu bakış açısıyla doğdu. Endüstri 4.0 trendleri ile devam eden ve pandemi döneminde hızlanan teknoloji şirketlerindeki büyüme potansiyeli, sektörde bu konuya yoğunlaşan yeni bir fon kuruluşu için bizi cesaretlendirdi. AvivaSA olarak önümüzdeki dönemde farklı yatırım temaları ile tasarruf sahiplerinin birikimlerine değer yaratacak yeni fonlar ile katılımcılarımıza değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.