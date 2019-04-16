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Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı arttı

İSTANBUL (AA) - Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal edenlerin sayısı yılın ilk iki ayında artış gösterdi.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı...

Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı arttı
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İSTANBUL (AA) - Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal edenlerin sayısı yılın ilk iki ayında artış gösterdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Şubat 2019 Raporu yayımlandı.

Buna göre bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ilk iki ayda 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 176 bin kişi oldu.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 40 yükselerek 212 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk iki ayında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 333 bin kişi oldu.

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