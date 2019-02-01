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"Birinci önceliğimiz Türk fındığı ve üreticisidir"

- Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Birinci önceliğimiz Türk fındığı ve üreticisidir. Tek gayemiz üreticimizin alın terinin karşılığını almasıdır"

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Birinci önceliğimiz Türk fındığı ve üreticisidir. Tek gayemiz üreticimizin alın terinin karşılığını almasıdır." dedi.

Karan, odanın olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, yönetim kurulu olarak 4 yıl önce devraldıkları görevi bugüne kadar layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Her zaman birinci önceliklerinin Türk fındığı ve fındık üreticisi olduğunu, ürünün hak ettiği değeri bulmasının yanı sıra çiftçinin de korunması adına her platformda mücadele ettiklerini dile getiren Karan, "Türkiye’de fındık denilince ilk akla gelen sivil toplum kuruluşu Giresun Ziraat Odası oldu. Her söylediğimiz ve gündeme taşıdığımız her konu karşılık buldu ve gündem oluşturdu." diye konuştu.

Giresun Ziraat Odası olarak fındık ile çiftçinin güçlü ve etkili sesi olduklarını, olmayı da sürdüreceklerini vurgulayan Karan, "Bundan sonra da anı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Birinci önceliğimiz yine fındık ve üreticisidir. Tek gayemiz üreticimizin alın terinin karşılığını almasıdır." şeklinde konuştu.

Karan, fındıkta verim ve kalitenin artırılması için proje hazırladıklarını ifade ederek, "Oda olarak tarım danışmanlarımızın koordinesinde köylerimizde örnek fındık bahçeleri oluşturacağız. Birileri gibi masa başında değil, sahada ve arazide verimde artırım çalışması yapacağız. İlk etapta 10 bahçede oluşturulacak olduğumuz örnek bahçelerin verim artırımında gözle görülür etki yapacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın Türk fındığına ihtiyacı olduğuna işaret eden Karan, bu nedenle fındık tarımında geleneksel yöntemlerin geride kaldığını, üreticilerin modern tarıma yönelmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Giresun Ziraat Odasının yapılan olağan genel kurulunda seçimlere mevcut başkan Nurittin Karan başkanlığındaki tek liste ile gidildi.

Yapılan oylama sonrası Karan yeniden başkanlığa seçildi.

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