Birinci sürgünden 39 bin ton yaş çay aldı - Genel Müdür Vekili Alim: - "Bugüne kadar üreticiden 39 bin 300 ton yaş çay satın aldık"

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, birinci sürgünde bugüne kadar üreticiden 39 bin 300 ton yaş çay satın aldıklarını söyledi.

Alim, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılı yaş çay alım kampanyasının 25 Nisan'da açıldığını belirtti.

Bu yıl, yaş çay alımına her tarafta erken başlandığını ifade eden Alim, "Bütün üreticilerimiz aynı anda çay toplamaya başladı. Bu nedenle ilk gün kapasitemizin üzerinde 11 bin 500 ton yaş çay aldık. İkinci gün 46 fabrikamızda 15 kilogram kontenjan uygulamak zorunda kaldık." dedi.

Alim birinci sürgünde bugüne kadar üreticiden 39 bin 300 ton yaş çay satın aldıklarını söyledi.



Üreticilerin acele etmemesini isteyen Alim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay zaten çok taze. Üreticilerimiz 20-25 günde topladığı çayı, bir günde toplayıp vermek istiyor. Doğal olan bir şey. Kapasitemize uygun toplanıp verilmesi gerekiyor. Bu anlamda üreticimiz açısından bir mağduriyet olmayacak. Bunu üreticilerimize duyurduk. Yılda yaklaşık 650 bin ton çay alıyoruz. Bunu yine almaya devam edeceğiz."

Bazı özel sektör firmalarının düşük fiyattan yaş çay aldığını belirten Alim, üreticilerin çayını düşük fiyata vermemesini istedi.

Alim, üreticilerin çayının tamamını alacaklarını sözlerine ekledi.