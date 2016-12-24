BİRKONFED Genel Başkanı Ünsal:

İSTANBUL (AA) - Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, Türkiye'nin 15 yılda gösterdiği olumlu performansın aşikar olduğunu belirterek, "İstikrarın devamı için yeni anayasa ve başkanlık sistemi son çare." değerlendirmesinde bulundu.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye'ye terör ve ekonomi üzerinden saldırıldığını kaydederek, ekonomi konusunda devletin gerekli tedbirleri aldığını ve bu saldırıların piyasada kalıcı bir hasar oluşturmadığını bildirdi.

Doların normal seyrine döneceği öngörüsünde bulunan Ünsal, iş dünyası olarak piyasaların seyrini sürekli izlediklerini, TL üzerinden ticarete devam edilmesi gerektiğini, Türk lirasına yönelme oldukça manipülasyon çabalarının boşa çıkacağını aktardı.

Ünsal, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarının ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin bütün terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırdığının göstergesi olduğunu bildirdi.

Bu saldırıların amacının istikrarı vurmak, kaos ortamı oluşturmak ve ülkenin uluslararası ilişkilerin bozmak olduğunu aktaran Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

"Millet olarak devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında durmalıyız. Teröre karşı kararlı mücadele gösteren emniyet güçlerimizin moral ve motivasyonunu yüksek tutmalıyız. Terörle mücadele milli bir meseledir ve millet olarak birbirimize daha çok kenetlenerek terörü ülkemizden yok edebiliriz. Rusya ile ikili ilişkilerimizi daha çok ilerleterek tüm dünyaya kararlı bir mesaj vermeliyiz. Bu da ancak Türkiye-Rusya arasındaki ticaretin ilerlemesiyle mümkündür. Biz iş dünyası olarak Rusya ile her alanda çalışmaya ve yatırım yapmaya hazırız, Rusya'dan da başta turizm ve tekstil olmak üzere, tüm ticari alanlarda ülkemize eskisinden daha güçlü bir destek bekliyoruz."





- "İstikrarın devamı için yeni anayasa ve başkanlık şart"





Ünsal, teröristlerin ve arkasındaki şer güçlerin amacının istikrarı bozmak olduğunu belirterek, terör karşısında tüm milletin dik durması gerektiğini aktardı.

Yeni anayasa ve başkanlık sisteminin Türkiye'yi daha istikrarlı yarınlara taşıyacağını bildiren Ünsal, "Türkiye'nin 15 yılda gösterdiği olumlu performans ortada. İstikrarın devamı için yeni anayasa ve başkanlık sistemi son çare." değerlendirmesinde bulundu.