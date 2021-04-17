Birlikten ihracat doğar dediler Nisan'da rekor müjdesi verdiler

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kurulunu 12 Nisan tarihinde gerçekleştirdi. Genel Kurulda 2019 ve 2020 yılları iş ve işlemlerinin ibralarının gerçekleştirilmesinin yanı sıra İDDMİB Yönetimi tarafından gündeme alınan üye firmalardan tahsil edilen nispi aidat oranının on binde 5’ten on binde 3’e indirilmesi hususu da oy birliği ile kabul edildi.

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Genel Kurul toplantılarını birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiklerini ve sektöre fayda sunmak için Birlik olarak çalışmalarına hiç durmadan devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi: “2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kurulumuzu 12 Nisan tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirdik. 2019 ve 2020 yılları faaliyetlerinin değerlendirildiği Genel Kurulumuzda ayrıca 2021 yılı faaliyet planları da sunuldu. 2019 ve 2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu çalışma raporunun, bilanço ve gelir gider hesaplarının, Denetim Kurulu raporlarının hazirunasunulmasından sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 yılları iş ve işlemleri için ibrası oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca bu zor koşullarda bizler de elimizi taşın altına koyarak Genel Kurul’da İDDMİB iştigal alanında yer alan ürünler kapsamında üye firmalardan tahsil edilen nispi aidat oranının, on binde 5’ten on binde 3’e indirilmesi hususunu değerlendirerek oybirliği ile kabul ettik.” dedi.

Ocak-Mart dönemi ihracat rakamlarını değerlendirenÖztiryaki ayrıca, “Sektör olarak ülke ihracatına katkı vermeye devam ediyoruz. Yılın 3 ayındaki ihracat rakamlarımız hem sektörümüzün geleceği hem de ülkemiz için son derece önemli. Demir ve demir dışı metaller sektörü olarak ülke ihracatımıza katkı sunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ilk üç aylık ihracat rakamlarını paylaştı. Rapora göre Ocak-Mart döneminde 2,61 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 5,8 pay alan sektör, söz konusu dönem içerisinde en fazla ihracat yapan 6’ncı sanayi kolu oldu. 2021 Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat 320 milyon dolarla Almanya’ya gerçekleştirildi. Sektörün başlıca hedef pazarı konumundaki ABD'ye ihracat ise bu dönemde 140 milyon dolar olarak hesaplandı.

MART AYINDA İHRACATTA YÜZDE 45,4’LÜK ARTIŞ

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü Mart ayında ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,4’lük artış ile 995 milyon dolarlık ihracat yaparak tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Bu rakamın önemli bir kısmını AB üyesi ülkelere yapılan ihracat oluşturuyor. Sektörün geçtiğimiz ay söz konusu bölgelere gerçekleştirdiği ihracat bir yıl öncesine göre yüzde 58 oranında artarak 479,7 milyon dolara ulaştı. Mart ayında sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 117milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 64,5 milyon dolar ile İtalya ikinci, üretim odaklı sektörün 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi koyduğu Amerika Birleşik Devletleri ise üçüncü sırada yer aldı. ABD’ye ihracat Mart ayında bir önceki seneye göre yüzde 42,6 artarak 55,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

MART AYINDA DA ZİRVE “ALÜMİNYUM”UN

2021 Ocak-Mart döneminde Demir ve Demir Dışı Metaller alt sektör ihracatında Alüminyum ürün grubu 947 milyon dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 558 milyon dolar ile demir-çelik mamulleri, 544 milyon dolar ile metal eşyalar ve 486 milyon dolar ile Bakır ürün grupları takip etti. 2021 Mart ayında sektörde en fazla ihracat 359milyon dolar ile yine Alüminyum sektöründe gerçekleşti.

NİSAN AYINDA DA YENİ BİR İHRACAT REKORU BEKLİYORUZ

1-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Öztiryaki, “Nisan ayına hızlı bir başlangıç yaptık ve gördüğümüz kadarı ile ay sonunda yeni rekorları açıklamak kısmet olacak. 1-12 Nisan arasında sektörümüz 375 milyon dolarlık ihracat ile önceki yılın aynıayına kıyasla yüzde 94’lük bir artış gösterdi. Bu rakamlar oldukça umut verici. Pandemiye rağmen kendimizi hızla toparladık ve artıya geçen sektörler arasında yerimizi aldık.” dedi.