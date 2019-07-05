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BİSAM dört kişilik ailenin yoksulluk sınırını açıkladı

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 1971 lira oldu. Dört kişilik bir ailenin geçimi için gerekli tutar ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 818 lira olarak belirlendi.

BİSAM dört kişilik ailenin yoksulluk sınırını açıkladı
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BİSAM verilerine göre, haziran ayında sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 16.91 lira olurken, yetişkin bir erkek için 17.49 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 18.61 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 12.69 lira oldu.

BİSAM verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1971 lira olarak hesaplanırken, aynı hesaplamaya göre dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 7 bin 80 liradan 6 bin 818 liraya düştü.


Araştırma sonuçlarına göre, sağlıklı beslenmek için günlük olarak yapılması gereken harcamalar;

– peynir, çökelek vb. ürünler 17.79 lira,

– sebze ve meyve 9.38 lira,

– et, tavuk ve balık 12.41 lira,

– süt ve yoğurt 8.30 lira,

– ekmek 4.39 lira,

– katı yağ 2.58 lira,

– sıvı yağ 1.28 lira,

– yumurta 0.74 lira,

– şeker, bal, reçel ve pekmez 2.76 lira oldu.

BİSAM hesaplamasında esas alınan günlük alınması gereken kalori miktarları, 4-6 yaş çocuk için 1963 kalori, 15-18 yaş çocuk için 3244 kalori, yetişkin bir erkek için 2953 kalori ve yetişkin bir kadın için 2658 kalori oldu.

BİSAM’ın açıklamasında, “Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 39.7 ile en yüksek paya sahiptir. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 24.3 olmuştur. Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken gıda harcaması tutarı bir yılda 214 lira arttı” dendi.



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Anahtar Kelimeler:
BİSAMYoksulluk Sınırı
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