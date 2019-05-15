Bisikletli ulaşım farkındalığı için Türkiye'ye

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye, bisiklet kullanımında farkındalığın artırılması amacıyla ilk iletişim kampanyasını yürütmek üzere Avrupa'dan fon sağladı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı 2 çerçevesindeki "Haydi Türkiye Bisiklete!" proje fonu, sivil toplum kuruluşu olan Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından alındı.

Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının karşılıklı bilgi alışverişi sağlamaları için geliştirilen Sivil Toplum Destek Programı 2 kapsamındaki "Haydi Türkiye Bisiklete!" projesine sağlanan fon ile Türkiye'de ilk kez bisiklet yollarının özellikle kent içi kullanımda yaygınlaştırılması için bir iletişim kampanyası yürütülecek.

Yerel ve merkezi yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla yürütülecek proje çerçevesinde ilgili paydaşların bilgi birikimlerine katkı sağlanırken kamu ve STK iş birliğiyle hazırlanan iletişim kampanyaları neticesinde iyi örnekler oluşturulacak.

Bisikleti ulaşım aracı haline getirmek isteyen belediyelerin farkındalık kampanyalarına destek olacak projede İzmir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Lüleburgaz Belediyesi yer alacak.

Bu belediyelerin ilgili yöneticileri saha çalışmalarına ve eğitimlere katılacak. 1 Nisan 2019 - 30 Haziran 2020 dönemini kapsayan proje sonucunda elde edilen yurt içi ve yurt dışı kampanya örnekleri bir rapor ile paylaşılacak.

- "1 Haziran'dan itibaren yeni imar planlarında zorunlu"

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız, AA muhabirine, proje kapsamındaki belediyeleri belirlerken öncelikli kriterlerinin, bisikletli ulaşıma yaptıkları yatırımlar olduğunu söyledi.

Cansız, hem trafik sorunlarını azaltmak hem de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bisiklet yollarının kent yaşamında vazgeçilmez olduğunu anlatmaya çalışacaklarını belirterek, bisikletin 10 yıl öncesine kadar bir karne hediyesi olarak algılandığını fakat artık birçok insanın bisikleti bir ulaşım aracı olarak tercih ettiğini dile getirdi.

Genellikle 0-5 kilometre arası mesafelerde bisikletli ulaşımın kullanılabilir olduğunu ifade eden Cansız, "1 Haziran 2019'dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek. Belediyeler de altyapı çalışmalarına başladı. Bu noktada, bisikletli ulaşım konusunda toplumun farkındalığının eksikliği söz konusu. Bisikletin günlük ulaşım araçlarından biri olması için 'Haydi Türkiye Bisiklete!' iletişim kampanyasıyla farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Cansız, söz konusu kampanyanın üç belediyede uygulanacağını fakat kampanya sonunda ortaya çıkacak raporun diğer belediyeler için de çok önemli bir yol haritası olabileceğini sözlerine ekledi.

- Bisiklet yolu uzunluğunda Konya lider

Öte yandan, Türkiye'nin birçok şehrinde bisiklet yolları bulunmasına rağmen kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarıyla entegre bir şekilde kullanılamayan bu yollardan istenilen fayda sağlanamıyor.

Mesafe olarak bakıldığında Konya 515 kilometre uzunluğundaki bisikletli yolları ile lider konumda bulunurken, İstanbul 160 kilometreyle ikinci ve Eskişehir de 65 kilometreyle üçüncü sırada yer alıyor. Bu illeri 60 kilometre uzunluğundaki bisiklet yollarıyla İzmir ve 57 kilometreyle Sakarya takip ediyor.

Türkiye'nin 17 ilindeki bisiklet yollarının toplum uzunluğu ise bin 48 kilometreyi buluyor.

Bisikletli ulaşım, trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra hava kirliliği, enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli rol oynuyor.

Türkiye'de ortalama binek bir araç kilometre başına 115 gram karbon emisyonu salımına neden olurken, bisiklet tercih edilmesiyle 5 kilometrelik bir hatta 575 gram karbon emisyonu salımı önlenmiş oluyor.