Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 artışla 98.331,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 artışla 98.331,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 139,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile spor oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 97.700 puana kadar gerilese de bu seviyeden gelen alışlarla 98.556,57 puana kadar yükseldi. Endeks günü bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,14 artışla 98.331,54 puandan kapattı.

Analistler, yarın yurt içinde mayıs ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de MBA mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin gelişmelerin de piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 seviyesinin destek, 99.300'ün de direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Muhabir: Murat Birinci

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5