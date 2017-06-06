BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 artışla 98.331,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 139,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile spor oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 97.700 puana kadar gerilese de bu seviyeden gelen alışlarla 98.556,57 puana kadar yükseldi. Endeks günü bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,14 artışla 98.331,54 puandan kapattı.

Analistler, yarın yurt içinde mayıs ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de MBA mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin gelişmelerin de piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 seviyesinin destek, 99.300'ün de direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



Muhabir: Murat Birinci