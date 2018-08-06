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BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, başvuru almaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, finansal teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, gıda ve tarım teknolojileri başta olmak üzere geniş bir yelpazede yatırımlar...

BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, başvuru almaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, finansal teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, gıda ve tarım teknolojileri başta olmak üzere geniş bir yelpazede yatırımlar yapmayı hedefliyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ bünyesinde kurulan ve Borsa İstanbul'un ana yatırımcısı olduğu BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yatırım alabilmek amacıyla çok sayıda erken aşama girişim (start-up), KOBİ ve finansal teknoloji şirketi BİST Özel Pazar üzerinden başvuruda bulunuyor.

20 milyon TL fon büyüklüğü ile yüksek büyüme potansiyeli olan, ihracat, teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ'lere, erken aşama girişimlere ve finteklere doğrudan sermaye yatırımı yapmak üzere kurulan BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, finansal teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, gıda ve tarım teknolojileri başta olmak üzere geniş bir yelpazede yatırımlar yapmayı hedefliyor.

BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu hakkında detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için www.bistozelpazar.com adresi ziyaret edilebilir.

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BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
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