BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yatırım yapmak için paydaşlarını arıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ bünyesinde kurulan ve Borsa İstanbul'un ana yatırımcısı olduğu BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yatırım yapmak ve ortak olmak için paydaşlarını arıyor.



Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yüksek büyüme potansiyeli bulunan ve ihracat, teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ'ler, erken aşama girişimler ve finteklere doğrudan sermaye yatırımı yapacak. Yatırımlar Borsa İstanbul Özel Pazar üzerinden gerçekleştirilecek.

Özel Pazar üyelik şartlarını sağlayan, hali hazırda sürdürülebilir bir gelir modeli bulunan anonim ve limited şirketlere yatırım yapacak BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 20 milyon lira fon büyüklüğüne sahip olacak.

BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile finansal teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, gıda ve tarım teknolojileri başta olmak üzere geniş bir yelpazede yatırımlar yapılması hedefleniyor.

Fon ayrıca, Borsa İstanbul Özel Pazar üzerinden yapacağı yatırımlarla ekonomik büyüme, ihracat ve inovasyonun gelişmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Başvurular, 9 Temmuz'da başlayacak olup, girişimlerinin değerlendirilmesini isteyen şirketler "www.bistozelpazar.com" adresinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.