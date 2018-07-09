Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya rezistans tekirdağ Trabzon Çalık
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yatırım yapmak için paydaşlarını arıyor

- Girişimlerinin değerlendirilmesini isteyen şirketler için başvurular 9 Temmuz'da başlayacak

BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yatırım yapmak için paydaşlarını arıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ bünyesinde kurulan ve Borsa İstanbul'un ana yatırımcısı olduğu BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yatırım yapmak ve ortak olmak için paydaşlarını arıyor.

Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yüksek büyüme potansiyeli bulunan ve ihracat, teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ'ler, erken aşama girişimler ve finteklere doğrudan sermaye yatırımı yapacak. Yatırımlar Borsa İstanbul Özel Pazar üzerinden gerçekleştirilecek.

Özel Pazar üyelik şartlarını sağlayan, hali hazırda sürdürülebilir bir gelir modeli bulunan anonim ve limited şirketlere yatırım yapacak BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 20 milyon lira fon büyüklüğüne sahip olacak.

BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile finansal teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, gıda ve tarım teknolojileri başta olmak üzere geniş bir yelpazede yatırımlar yapılması hedefleniyor.

Fon ayrıca, Borsa İstanbul Özel Pazar üzerinden yapacağı yatırımlarla ekonomik büyüme, ihracat ve inovasyonun gelişmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Başvurular, 9 Temmuz'da başlayacak olup, girişimlerinin değerlendirilmesini isteyen şirketler "www.bistozelpazar.com" adresinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5