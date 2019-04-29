Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Bursa moda dünya Hurma
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!

BISTEP Programı'nın ikincisi başarıyla tamamlandı

- Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve şirketlere kurumsal dönüşüm süreçlerinde destek olmayı amaçlayan BISTEP Programı'nın ikincisi 26 Nisan'da yapıldı

BISTEP Programı'nın ikincisi başarıyla tamamlandı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve şirketlere kurumsal dönüşüm süreçlerinde destek olmayı amaçlayan BISTEP Programı'nın ikincisi 26 Nisan'da tamamlandı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, BISTEP Programı'na Türkiye'nin farklı illerinden 13 şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Program süresince stratejik düşünce, kurumsal yönetişim, dijitalleşme, finans, hukuk, global ekonomi, inovasyon, dönüşüm ve liderlik gibi konulardaki seminerlere ilave olarak sermaye piyasalarının tanıtımına yönelik eğitimler de gerçekleşti.

Eğitimlerde Borsa İstanbul temsilcileri ile aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları ve hukuk firmalarından oluşan program ortakları, katılımcı şirketlere sermaye piyasaları yoluyla finansman konusunda detaylı bilgi verdi.

4 ayda toplam 108 saatlik seminerden oluşan BISTEP Programı sonunda katılan şirketlerin üst düzey temsilcileri sertifikalarını almaya hak kazandı. Yeni BISTEP Programı'nın sonbahar döneminde başlatılması planlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTEP ProgramınıBorsa İstanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5