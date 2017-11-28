Bitcoin 10 bin doları gördü

WASHINGTON (AA) - Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, ilk kez 10 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Paralar 'sanal', değeri ve riskleri 'gerçek'

Bitcoin'in değeri, gün içinde 10 bin dolara tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sadece bu sene içinde yaklaşık yüzde 1000 değer kazanan Bitcoin, TSİ 22.00'de ise 9 bin 990 dolardan işlem görüyordu.

Dünya genelindeki 900'e yakın sanal para arasında en değerli olan Bitcoin’in toplam piyasa değeri ise 170 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakam, sanal para biriminin Mc Donald’s, Goldman Sachs ve Disney gibi dev şirketlerin piyasa değerlerini geride bıraktığı anlamına geliyor.

Buna karşın analistler, inanılması güç performansıyla birçok yatırımcının iştahını kabartan Bitcoin’in oldukça dalgalı bir seyir izleyebileceği uyarısında bulunuyor. Daha birkaç yıl öncesine kadar bin doların altında işlem gören Bitcoin, değerini kısa süre içinde 10'a katlamış olmasına rağmen birkaç günde yüzde 60'a yakın değer kaybettiği dönemlerde oldu.

Bu nedenle riskli bir yatırım aracı olarak kabul edilen Bitcoin'in gelecek dönemde nasıl bir grafik izleyeceğine yönelik görüşler arasında büyük farklılıklar bulunuyor.

Bazı yatırımcılar, sanal para biriminin değerinin 2018 sonunda 40 bin dolara ulaşacağını öne sürerken, diğerleri Bitcoin'in çöküş ihtimalinin yüzde 80'in üzerinde olduğunu savunuyor.

Muhabir: Gülbin Yıldırım