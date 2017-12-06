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Bitcoin 12 bin doları geçti

Bitcoin'in değeri, gün içinde 12 bin 580 dolara çıkarak rekor kırdı.

Bitcoin 12 bin doları geçti

ANKARA (AA) - Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, ilk kez 12 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin'in değeri, gün içinde 12 bin 580 dolara tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sadece bu sene içinde yaklaşık yüzde 1100 değer kazanan Bitcoin, TSİ 12,45'de ise 12 bin 579 dolardan işlem görüyordu.

Dünya genelindeki 1200'e yakın sanal para arasında en değerli olan Bitcoin’in toplam piyasa değeri ise 210 milyar dolara yaklaşıyor. Söz konusu sanal biriminin değer kazanmasında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) cuma günü yaptığı "ABD merkezli finans firmaları CME Group, CBOE ve Cantor Fitzgerald kripto para tabanlı finansal ürünlerin 18 Aralık itibariyle listelerine ekleyeceklerine" dair açıklamasının etkisi olduğu belirtiliyor.

Muhabir: Bahattin Gönültaş

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