Bitcoin bin dolar sınırını aştı

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, ABD'deki seçim sonuçları, Brexit ve Ortadoğu'daki gelişmelerin meydana getirdiği kaos ortamının siber para birimi Bitcoin'e olan talebi arttırdığını belirterek, "2010 yılında 1 dolarla bin Bitcoin alınabiliyordu, bugün ise 1 Bitcoin ile bin dolar alınabiliyor." dedi.



İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi Bitcoin, son 3 yıldaki dalgalanmaların ardından 2016 yılı sonunda bin dolar sınırını aştı.



Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi de olan Polat, AA muhabirinin Bitcoin'deki artış ve siber para biriminin seyrine ilişkin sorularını yanıtladı.



Sadece internet ortamında, dijital formatta üretilebilen Bitcoin'in 2008 yılında ortaya çıktığını hatırlatan Polat, sanal para biriminde o günden bu güne kadar iniş çıkışlar görüldüğünü anımsattı. Bu iniş çıkışlara rağmen Bitcoin'in genelde istikrarlı bir artış trendine sahip olduğunu savunan Polat, "2010 yılında 1 dolarla bin Bitcoin alınabiliyordu, bugün ise 1 Bitcoin ile bin dolar alınabiliyor." diye konuştu.



Polat, Bitcoin'in geçen yıl sonu itibarıyla dolar bazında yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdiğine dikkati çekerek, siber paranın 2016'da yaptığı büyük geri dönüşle yeniden yatırımcıların gözdesi haline geldiğini söyledi.



"Küresel kaos Bitcoin'e yaradı"

Polat, "ABD'deki seçim sonuçları, Brexit ve Ortadoğu'daki gelişmelerin meydana getirdiği kaos ortamı Bitcoin'e olan talebi daha da arttırdı. Önümüzdeki dönemde eğer küresel kaos daha da artarsa, para biriminin çok daha fazla talep görmesi de kaçınılmaz olacak. Yani son dönemdeki küresel kaos, Bitcoin'e yaradı." diye konuştu.



"Bilgisi olmayan Bitcoin'den uzak durmalı"

Sanal parada 2016 yılı sonunda gerçekleşen hızlı yükselişin 2017 yılında da devam edeceğinin tahmin edildiğini belirten Polat, bu tabloya rağmen siber dünyanın ve siber para birimlerinin dinamiklerine ilişkin bilgi sahibi olmayanların Bitcoin'den uzak durması gerektiğinin altını çizdi.