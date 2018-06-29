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Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyesinde

NEW YORK (AA) - Dünyanın en popüler sanal para birimi Bitcoin'in değeri 5 bin 800 doların altına gerileyerek kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.AA muhabirinin derlediği verilere göre, sanal para birimi Bitcoin'in değeri...

Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyesinde

NEW YORK (AA) - Dünyanın en popüler sanal para birimi Bitcoin'in değeri 5 bin 800 doların altına gerileyerek kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, sanal para birimi Bitcoin'in değeri bugün 5 bin 790 dolara kadar gerilerken, 12 Kasım'dan beri en düşük seviyesini kaydetti.

Dün yüzde 4,5 değer kaybı yaşayan Bitcoin, salı günü de yüzde 2,7 düşüş göstermişti.

Bitcoin, 2017'de altın yılını yaşayarak değeri yüzde bin 300'ün üzerinde artmış ve 17 Aralık'ta 19 bin 892 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Söz konusu tarihten bugüne kadar yüzde 71 değer kaybeden Bitcoin'in, sene başından bu yana yaşadığı değer kaybı ise yüzde 58 oldu.

Uzmanlar, Bitcoin ve diğer sanal para birimleriyle ilgili güvenlik ve regülasyon hakkındaki belirsizliklerin dünya genelindeki yatırım bankalarını ve büyük yatırımcıları kaygılandırmaya devam ettiğini belirtiyor.

Güney Kore'de 10 gün önce ülkenin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb'dan 35 milyar won (yaklaşık 150 milyon lira) değerinde dijital varlığın çalındığı bildirilmişti.

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