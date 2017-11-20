Bitcoin'den yeni rekor

NEW YORK (AA) - Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 8,200 doların üzerine çıkarak yeni rekor kırdı.

Bitcoin'in değeri, dün 8,000 dolar seviyesini aştıktan sonra bugün 8,263 dolara kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Son iki günde yüzde 6,2 prim yapan sanal para birimi, ay başından beri yüzde 28, sene başından itibaren ise yüzde 749 değer kazandı.

Bitcoin'in 5,000 dolar seviyesinden ilk defa 6,000 dolar barajını geçmesi 8 gün, 7,000 dolar seviyesine ulaşması da 13 gün sürmüştü. Bu tarihten sonra düşüşe geçen sanal para biriminin değeri 12 Kasım'da 5,500 dolara kadar gerilemişti. 15 Kasım'da tekrar 7,000 dolar seviyesine yükselen Bitcoin'in 8,000 dolar barajına tırmanması ise bu tarihten sonra sadece 4 gün sürdü.

Uzmanlar, Bitcoin'in finansal piyasalara girmesi için yapılan hazırlıklara işaret ederek, bu yıl bitmeden sanal para biriminin değerinin 10,000 dolara ulaşabileceğini belirtiyor.

Bitcoin ve sanal para birimleri hizmeti sunan Coinbase, geçen hafta yaptığı açıklamada, büyük yatırımcıları da Bitcoin'e çekebilmek için yatırım ve varlık fonlarıyla ilgili hizmetlere ağırlık vereceğini duyurmuştu.

ABD'li finans devi CME Group da geçen ay Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerine bu yıl bitmeden başlamayı amaçladığını duyurmuştu.