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Bitkisel üretimde biyolojik mücadeleye destek

- Örtü altında domates, biber, patlıcan, hıyar ve kabak üretimi yapanlara dekar başına 400 lira biyolojik mücadele desteği sağlanacak

Bitkisel üretimde biyolojik mücadeleye destek

ANKARA (AA) - Bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Bitkisel Üretimde Biyolojik veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Destekleme ödemesi yapılması için örtü altı üretim yerinin Örtüaltı Kayıt Sistemi'nde (ÖKS), açık alanda üretim yerinin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı olması ve üreticinin birtakım teknik şartlara uyması gerekiyor.

Tebliğ kapsamında örtü altında domates, biber, patlıcan, hıyar ve kabak üretimi yapanlara dekar başına 400 lira biyolojik mücadele, feromon kullananlara 60 lira, feromon ve tuzak kullananlara 120 lira biyoteknolojik mücadele desteği verilecek.

Öte yandan biyoteknolojik mücadele desteklerinin yanı sıra turunçgil ve nar üreticilerine de dekar başına 50 lira biyolojik mücadele desteği sağlanacak.

Sene başından itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri de tebliğde yer aldı.

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Tarım Ve Hayvancılık BakanlığıBitkisel Üretimde Biyolojik Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama TebliğiGıdaResmi Gazete
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