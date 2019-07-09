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Bitkisel ürünlerde operatörlerin kayıt altına alınması

- Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörlerin kayıt altına alınmasının şartları yeniden düzenlendi - Yemeklik patatesin ithalatçıları, depolayanları ve bunların ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo gibi yerlerle ilgili bilgi verecek

Bitkisel ürünlerde operatörlerin kayıt altına alınması
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ANKARA (AA) - Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörlerin kayıt altına alınmasının şartları yeniden belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kayıt altına alınacak ve kayıt numarası alacak olan operatörler, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlükleri ile zirai karantina müdürlüklerine şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamda, elektronik imzayla başvuruda bulunabilecek.

Bakanlığın üretim yeri ve konularıyla ilgili kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olan operatör, ilgili il ve ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

Müracaatta ilgili müdürlükler Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince verilen üretici, yetiştirici, bayilik belgelerinden faaliyet alanlarıyla ilgili olanlarının kayıtlarını kontrol ederek, başvuru formunu düzenleyecek.

İthalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo, sera gibi yerlerle ilgili bilgi verecek.

- Patates kayıt altında olacak

Yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörler, il ve ilçe müdürlüğüne müracaat edecek. Müdürlük, bakanlığın üretim yeri ve konularıyla ilgili kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olan operatörün başvuru formunu düzenleyecek.

Yemeklik patatesin ithalatçıları, depolayanları ve bunların ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo gibi yerlerle ilgili bilgi verecek.

Kayıtlı yemeklik patates üreticileri, her sezon üretime başlamadan önce üretim yerine ait bilgilerle il ve ilçe müdürlüklerine müracaat etmek zorunda olacak.

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Bitkisel ÜretimResmi GazeteTarım Ve Orman Bakanlığı
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