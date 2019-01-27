Bitkisel yağ için destek talebi

ANKARA (AA) - Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yüzde 70'ini dışarıdan aldığı bitkisel yağda daha çok verim için üreticiye destek verilmesini istedi.

Büyükhelvacıgil, gazetecilerle sohbet toplantısında, hasat döneminde döviz kurlarındaki spekülatif hareketlerin çekirdek fiyatlarına da yansıdığını, kurdan etkilenmenin sektördeki dışa bağımlılığın acı sonucu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bitkisel yağda yıllık ihtiyacının yüzde 70'ini dışarıdan aldığına dikkati çeken Büyükhelvacıgil, daha çok verim için bu ürünü ithal etmek yerine yerli üreticiye destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğru ve sürdürülebilir bir destek mekanizmasının oluşturulması gerektiğini belirten Büyükhelvacıgil, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli çalışmanın önemine işaret etti. Büyükhelvacıgil, "Üretimi, rekolteyi, fiyatların nereye gideceğini, ülkenin durumunu, ithalatın ne zaman yapılacağını, akademisyenler, dernek başkanları, yağlı tohum kooperatifleri, her iki bakanlık yetkilileri bir arada değerlendirmeli. Özellikle sezon başında ve ortasında 'piyasa nereye gidiyor, stokta ne kaldı, ithalata gerek var mı' bunların hepsi konuşulmalı." ifadelerini kullandı.

Büyükhelvacıgil, 3 milyon ton civarında bitkisel yağ üretilmesine ihtiyaç bulunduğunu aktararak, ülkenin ekolojik dengesine göre nerede, ne üretileceği konusunda ortak karar alınabilmesi için Milli Yağ Koordinasyon Kurulu kurulmasını önerdi.

Türkiye'nin petrolden sonra en fazla döviz ödediği kalemin bitkisel yağ ve yağlı tohumlar olduğunu ifade eden Büyükhelvacıgil, üretim sorununun mutlaka çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Yağ için ödenecek geri kazanım katkı payının sanayicinin vergi yükünü artıracağına değinen Büyükhelvacıgil, bu durumun yağ fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi. Büyükhelvacıgil, "Eğer 2019'da bu yönetmelik yürürlüğe girerse enflasyonu etkiler." dedi.

"Tağşiş yasası" ile ilgili sorunun da çözülmesini beklediklerinin altını çizen Büyükhelvacıgil, insanın sağlığıyla oynayanlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.