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Bitkisel yağ sanayicileri, geri kazanım payının düşürülmesini istedi

- BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil: - "Yeni yasa teklifi ile üretilen her litre yağ için, geri kazanım payı olarak üreticiden 20 kuruş tahsil edilmesi öngörülüyor ve bu sektöre ciddi maliyet artışı getirecek" - "Bu sektörümüze yılda 700 milyon lira ek maliyet anlamına geliyor. Ambalajla birlikte üreticinin maliyeti yaklaşık yüzde 10 artıyor. Ne yazık ki tüketiciye yansıyan fiyatlarda artış kaçınılmaz hale gelecek" - "Sektör olarak bu miktarın makul seviyelere çekilmesini arzu ediyoruz"

Bitkisel yağ sanayicileri, geri kazanım payının düşürülmesini istedi
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ANKARA (AA) - Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Çevre Kanunu'nda yapılacak değişiklikle üretilen her litre yağ için, geri kazanım payı olarak üreticiden 20 kuruş tahsil edilmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Bu sektörümüze yılda 700 milyon lira ek maliyet anlamına geliyor. Ne yazık ki tüketiciye yansıyan fiyatlarda artış kaçınılmaz hale gelecek. Sektör olarak bu miktarın makul seviyelere çekilmesini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükhelvacıgil, yaptığı yazılı açıklamada, "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni değerlendirerek, bu tekliften bitkisel yağ sanayine beklenmedik maliyetler çıktığını ifade etti.

Üretilen her litre yağ için, geri kazanım payı olarak üreticiden 20 kuruş tahsil edilmesinin öngörüldüğünü ve bunun sektöre ciddi maliyet artışı getireceğini kaydeden Büyükhelvacıgil, "Yıllık toplam 3 milyon ton üretimimiz var. Bu sektörümüze yılda 700 milyon lira ek maliyet anlamına geliyor. Ambalaj ile birlikte üreticinin maliyeti yaklaşık yüzde 10 artıyor. Bu boyuta ulaşan bir ilave maliyeti üretici kendisi karşılayamaz. Ne yazık ki tüketiciye yansıyan fiyatlarda artış kaçınılmaz hale gelecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Büyükhelvacıgil, geri kazanım katkı payı miktarının sektör için makul bir seviyeye çekilmesini arzu ettiklerini belirterek, bitkisel yağlardan hangilerinin bu kapsama alınacağının belirlenmesinin önemine dikkati çekti.

Bitkisel yağların dörtte üçlük bölümünün yemeklerde kullanıldığını ifade eden Büyükhelvacıgil, kızartmada kullanılan kısmının ise dörtte birinden daha az olduğunu belirtti. Üretilen yağın tamamının çevreye bırakılmadığına işaret eden Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 'geri kazanım katkı payının üretilen yağın dörtte birinden alınacağına' yönelik bir ifadenin eklenmesi de önem taşımaktadır. Genel Kurul aşamasında sektörün sürdürülebilirliği de dikkate alınarak, rakamların tekrar gözden geçirilmesini bekliyor ve umut ediyoruz. Umuyoruz sesimiz, TBMM tarafından da duyulacaktır."

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