Bitlis kalkınma için düğmeye bastı Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bitlis Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı’ kentin kalkınması konusunda yeni ufuklar açtı.

Esra Eren yazıyor - Bitlis’te bir ilke imza atıldı. Bitlis Eren Üniversitesi’nin önderliğinde Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin katkıları ile kentin kalkınma politikaları masaya yatırıldı.

Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Musa Karademir’in İstanbul'dan davet ettiği çok sayıda bilim insanı ile Bitlis’in yerel önderleri bu konuyu tartışmak, yeni açılımlar yapmak için bir araya geldi.

Üç gün süren program boyunca kentin değişik noktalarına ziyaretler düzenlendi. Özellikle Cumartesi günü yapılan ‘Bitlis İlinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık’ konulu ilk oturumu ilgi odağı oldu.

Yrd. Doç. Dr. Metin Işık’ın başkanlık yaptığı oturuma Bitlis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Asak, Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcı, DAKA Bitlis İl Temsilcisi Kerem Akın, Bitlis İli Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Temsilcisi Piran Kardaş katılarak görüşlerini paylaştı.

Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Zeki Uçar’ın yaptığı ikinci oturumda ise AB Uzmanı Musa Karademir, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Ayhan Kireçci ve eski milli sporcu Serdar Durer görüşlerini dile getirdi.

Öğleden sonra yapılan ‘Tecrübe Paylaşımı’ konulu son oturumun başkanı ise Proje Destek Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Çınar oldu. Türk Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Terzi, Mahalli İdareler ve AB Uzmanı Mehmet Nuri Kaynar ve Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti katılımcılara tecrübelerini aktardı.

Program, katkı sunanlara katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından Bitlis Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı sonuç bildirgesinin yazımıyla sona erdi.

Kapanış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, çalıştaya destek veren herkese teşekkür etti. Çalıştayı önümüzdeki yıllarda uluslararası bir kongreye dönüştürmeye çalışacaklarını ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, çalıştayın çok faydalı ve verimli geçtiğini belitti.

Çalıştayla ilgili değerlendirmelerde bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım da, “Üniversitelerin asli görevleri arasında, bulunduğu şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine öncülük etmek de vardır. Biz de bu anlayışla çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bitlis Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı da bunlardan birisidir. Bu Çalıştayın Bitlis’in kalkınmasına ve ekonomik hayatının canlanmasına ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bu vesile ile Çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyor, sunumları ile destek veren bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.



ÖĞRENCİLER TAM KADRO KATILDI

Çalıştay’a Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ)öğrencilerinin büyük ilgi göstermesi dikkat çekti. Çalıştay’a İstanbul’dan katılan konuşmacılar bu ilgi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi ve şu değerlendirmeyi yaptılar:

- Bu tür etkinliklere gençler, öğrenciler çok ilgi göstermezler. Ama bu defa bunun tak aksini gördük. Gençler Bitlis’in geleceğinde önemli roller üstlenecek. Toplantıyı sonuna kadar izlediler. Soruları çok yerinde ve anlamlıydı.

BİTLİS AYRICALIKLI BİR KENT

Toplantıya izleyenler Bitlis gibi 7 binyıllık şehirde yaşayan insanlar ayrıcalıklı olduğuna dikkat çekerek şu görüşleri dile getirdiler:

. Neden diye soranlar için her şehrin bir ruhu olduğunu düşünüyorum ve bir şehirde ne kadar çok uygarlık yaşamışsa bu uygarlıkların şehre bıraktığı izler o şehrin yeni sahiplerine yaşamlarına çok fazla artı katmaz mı? Hatta onları ayrıcalıklı kılmaz mı?

. Nitekim de sokaklarında dolaştığımızda bu kadim şehrin insanlarını tanıma şansını yakaladık ve bu şehrin güzel öğrencileri ve insanları ile bir araya getiren bu çalıştayı düzenleyen başta Musa Karademir olmak üzere tüm ekibi kutluyorum.



