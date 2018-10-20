Biyoteknoloji savunma sanayisi kadar önemli

İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, ülkeler için biyoteknolojinin savunma sanayisi kadar önem arz ettiğini belirterek, "BİYOSAD olarak ülkemizi biyoteknolojide üst liglere çıkarmak için yapmamız gereken çok önemli çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

Varlıbaş, Başkan Yardımcısı Ahmet Fethi Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Orhan Çömlek, Fikret Dinç ve Dr. Talat Buğur ile Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’yi ziyaret etti.

Ankara’da gerçekleşen ziyarette Varlıbaş, BİYOSAD’ın vizyonu, hedefleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında Birinci’ye bilgi verdi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen Varlıbaş, biyoteknoloji alanında Türkiye’de gelişmesi gereken konulara dikkat çekerek, bu alanda dünyanın en iyi ülkeleri arasında olmak üzere bir yol haritasının uygulanması gerektiğini kaydetti.

Varlıbaş, BİYOSAD olarak Türkiye'yi biyoteknolojide üst liglere çıkarmak için yapmaları gereken çok önemli çalışmalar olduğunu belirterek, "Türkiye’de bu alanda bir ekosistem kurmamız gerekiyor. BİYOSAD olarak Türkiye’nin geleceğini çizecek olan önemli çalışmalara Sağlık Bakanlığı’mız ile birlikte imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkeler için biyoteknolojinin savunma sanayi kadar önem arz ettiğinin altını çizen Varlıbaş şunları kaydetti:

"Biyoteknoloji hayati derecede öneme sahip bir sektör. Ülkemizde bu sektörün güçlenmesi için sanayiciler, girişimciler, yatırımcılar ve hocalarla birlik içerisinde çalışılmalı. Bizler BİYOSAD olarak bu ekosistemi oluşturmak ve güçlendirmek için yola çıktık. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımız ile işbirlikleri geliştirmek istiyoruz”

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Sağlık Bakanlığı olarak biyoteknoloji sektörünün gelişmesine ve güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların yanında olduklarını ifade ederek, "Öncelikle BİYOSAD yönetimini tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir amaç ve hedef için yola çıktığınızı görüyorum. Bakanlık olarak sonuna kadar arkanızdayız. Elimizden geldiğinin fazlasını yapacağımızdan emin olabilirsiniz. " değerlendirmesinde bulundu.