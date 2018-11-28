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"Biyoteknolojide 15 yılda ilk 10 ülke arasına gireceğiz"

- BİYOSAD Başkanı Ercan Varlıbaş: - "Türkiye olarak geliştireceğimiz biyoteknolojik ürünlerle markalaşarak dünyada biyoteknoloji alanında bulunduğumuz 46. sırayı terk edip üst seviyelere çıkabiliriz" - "15 yıl içerisinde biyoteknoloji alanında Türkiye'nin ilk 10'da yer alabilmesi için BİYOSAD olarak projeler geliştirdik" - "İleri teknoloji ile üretim yapan 160 biyoteknoloji firmasının bir arada olduğu, ihracat ağırlıklı bir merkez kurmayı planlıyoruz"

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İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji Sanayiciler Derneği (BİYOSAD) Başkanı Ercan Varlıbaş, Türkiye'nin, geliştireceği biyoteknolojik ürünlerle markalaşarak dünyada biyoteknoloji alanında bulunduğu 46. sırayı terk edip üst seviyelere çıkabileceğini belirterek, "15 yıl içerisinde biyoteknoloji alanında Türkiye'nin ilk 10'da yer alabilmesi için BİYOSAD olarak projeler geliştirdik." ifadesini kullandı.

VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ'nin açıklamasına göre, Varlıbaş ve dernek üyeleri, İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit Ünal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen İstanbul'u Yönetenler Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, BİYOSAD'ın hedefleriyle birlikte Türkiye ekonomisine sağlayacakları katkıları anlatan Varlıbaş, biyoteknolojinin sağlık, tarım, gıda, tekstil, metalürji gibi birçok sektörün konusu olduğunu vurguladı.

Biyoteknolojinin tüm sektörleri kapsadığını, inovasyonu temel alan biyoteknolojik çalışmalar sayesinde katma değeri yüksek ürünler geliştirildiğini ve ticarileştirildiğini aktaran Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak geliştireceğimiz biyoteknolojik ürünlerle markalaşarak dünyada biyoteknoloji alanında bulunduğumuz 46. sırayı terk edip üst seviyelere çıkabiliriz. 15 yıl içerisinde biyoteknoloji alanında Türkiye'nin ilk 10'da yer alabilmesi için BİYOSAD olarak projeler geliştirdik. İleri teknoloji ile üretim yapan 160 biyoteknoloji firmasının bir arada olduğu, ihracat ağırlıklı bir merkez kurmayı planlıyoruz. Üretimin yüzde 60’ı ihraç edilecek. Bu biyoteknoloji merkezinde 2 bini lisansüstü olmak üzere 20 bin kişinin istihdam edileceğini öngörüyoruz. Artan üretim ve çalışan hacmimizle dünya biyoteknoloji pazarında Türkiye, çok hızlı bir büyüme gösterecek."

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